Tennis : Le terrible constat de Richard Gasquet après sa défaite en Coupe Davis !

Publié le 25 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Battu par Tomas Machak ce mercredi en Coupe Davis, Richard Gasquet a indiqué qu'il s'était mis trop de pression.

Malgré ses 35 ans et une saison décevante, Richard Gasquet était favori de sa première rencontre de Coupe Davis face à Tomas Machac, classé à la 143ème place mondiale. Le Biterrois, 86ème, avait réussi son entame de match, breakant son adversaire tchèque. Mais très vite, le joueur français s’est fait rejoindre et a perdu l’avantage. Finalement, Richard Gasquet s’est incliné en deux sets (7/6 6/2), laissant le premier point à la République Tchèque. Après la rencontre, il ne cachait pas sa déception.

« Je suis moins solide qu'avant aussi »