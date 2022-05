Tennis

Tennis : Gilles Simon revient sur son exploit à Roland-Garros !

Publié le 25 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2022 à 10h38

Opposé à Pablo Carreño Busta, numéro 18 mondial, au premier tour de Roland-Garros, Gilles Simon a créé l’exploit de s’imposer en cinq sets.

Ce sera, sans aucun doute, l’un des exploits de ce Roland Garros. Opposé à Pablo Carreño Busta au premier tour de cette quinzaine parisienne, Gilles Simon était l’outsider. Après avoir annoncé sa retraite en fin de saison, le Français partait avec moins de pression sur ce Roland-Garros. Et cela s’est vu. Au terme d’un combat incroyable qui s’est terminé après 1h du matin, Gilles Simon s’est imposé en cinq sets face au numéro 18 mondial. Une performance de haute voltige.

« À plus d’une heure du matin, il ne reste plus que les barjots »

« A la fin, à plus d’une heure du matin, il ne reste plus que les barjots. C’était une ambiance incroyable. Finalement, c’était dès le début parce qu’on est déjà rentrés tard sur le terrain et c’est ultra important ; c’est ultra important, parce que quand à un moment, Pablo me roule dessus au troisième, au quatrième, au début du cinquième et ils sont là. Pour le moindre point que je gagne, ils sont là, ils gueulent, ils se lèvent, ils chantent ; ils n’arrêtent pas. Ils n’ont jamais arrêté, du premier au dernier point. Forcément, cela aide », s’est extasié Gilles Simon dans des propos relayés par We Love Tennis .