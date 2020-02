Tennis

Tennis : Gasquet justifie sa défaite à Marseille

Publié le 17 février 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 17 février 2020 à 22h36

Richard Gasquet a retrouvé la compétition ce lundi. Un retour qui n’aura duré que 2 heures et 22 minutes puisque le Français s’est incliné au premier tour de l’Open 13. Il revient sur sa prestation.

Richard Gasquet s’est incliné d’entrée au Tournoi de Marseille face à Mikael Ymer. (6-3, 3-6, 7-5) L’ancien numéro un français était de retour sur le circuit après une blessure au genou gauche. Gasquet avait en effet déclaré forfait le 7 février dernier, lors des quarts de finale du Tournoi de Montpellier face à Vasek Pospisil. Interrogé à la fin de la rencontre, le 57e joueur au classement ATP est revenu sur sa rencontre.

« Je niveau de jeu sera là »