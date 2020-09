Tennis

Tennis : Gaël Monfils s’exprime concernant Roland-Garros !

Publié le 13 septembre 2020 à 21h35 par H.K.

Alors que cette édition 2020 de Roland-Garros s’annonce très particulière, Gaël Monfils a affirmé qu’il devrait bien être présent pour ce tournoi. Et le Français a livré quelques détails sur la compétition…

Gaël Monfils sera de retour sur les courts de Tennis pour le tournoi de Rome. Le Français, après plusieurs mois de confinement, va pouvoir retrouver la compétition, avant de disputer Roland-Garros, qui aura lieu du 27 septembre au 11 octobre prochain. Si le protocole sanitaire n’a pas encore été dévoilé pour Roland-Garros, Gaël Monfils affirme qu’il ne sait toujours pas comment va se dérouler le tournoi…

« Ça va forcément être différent »