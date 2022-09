Tennis

Tennis : Federer a un dernier grand objectif avec Rafael Nadal

Publié le 22 septembre 2022 à 08h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, Roger Federer annonçait qu’il prendra sa retraite à l’issue de la Laver Cup. Comme il l’avait déjà annoncé auprès des médias suisses, l’ancien numéro 1 mondial ne disputera qu’un seul double durant le week-end, sans pour autant savoir quel sera son partenaire, mais le futur retraité espère pouvoir terminer sa carrière auprès de Rafael Nadal.

L’heure de la retraite approche pour Roger Federer. Ce week-end, l’ancien numéro 1 mondial prendra sa retraite à l’issue de la Laver Cup qui se disputera entre le vendredi 23 et dimanche 25 septembre. En conférence de presse à Londres, le Suisse a notamment évoqué sa fin de carrière, mais a aussi dévoilé le joueur avec qui il aimerait terminer sa carrière professionnelle.

Tennis : Alcaraz, c’est déjà plus fort que Nadal et Federer https://t.co/FDSQWarbmo pic.twitter.com/6BGj5kZTiT — le10sport (@le10sport) September 21, 2022

« Je savais qu'un contre-temps pouvait être fatal à ce stade »

Avant d’annoncer sa retraite, Roger Federer avait déjà prévu son calendrier pour son retour à la compétition, notamment avec une participation à Wimbledon en 2023. Mais le Suisse a préféré revoir ses plans et a donc décidé de mettre fin à sa carrière. « Au début de l'été, j'ai essayé de passer un cap à l'entraînement. Et je savais qu'un contre-temps pouvait être fatal à ce stade. A Wimbledon, quand j'ai été invité (lors du dimanche de la première semaine, NDLR), je pensais encore vraiment pouvoir revenir l'année prochaine. Mais nous devions prendre des précautions et parfois presque trop pour ne rien brusquer. J'ai commencé à me fatiguer de devoir croire que les choses allaient tourner dans le bon sens, à être un petit peu pessimiste »

« Ce serait unique que je finisse avec Rafa »