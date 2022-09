Tennis

Tennis : Federer fait une nouvelle révélation sur sa retraite

Publié le 21 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Roger Federer a annoncé qu’il allait prendre sa retraite à l’issue de la Laver Cup, qui prendra fin le 25 septembre. Mais avant de le révéler au monde entier, le Suisse a d’abord évoqué le sujet avec sa famille. Et ses enfants ont été particulièrement attristé par la nouvelle.

Il y a quelques jours, Roger Federer a fait une annonce qui a eu l’effet d’une bombe sur le circuit ATP. Très attendu pour son grand retour, le Suisse a finalement annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait prendre sa retraite après la Laver Cup (du 22 au 25 septembre). Éloigné des courts à cause d’une blessure au genou, Roger Federer a fait tout son possible pour revenir en forme. Mais ses résultats n’étaient pas satisfaisants, contraignant ainsi le joueur de 41 ans à prendre cette grande décision.

«Cela fait longtemps qu’ils me disent : ‘Arrête un peu le tennis, on veut faire du ski!’»

Avant de faire son annonce publiquement, Roger Federer a révélé ses intentions à sa famille. Et ses enfants ont été particulièrement atteints, même s’ils attendaient cela depuis un moment. « Je leur ai dit la veille. Tout dépend de la manière dont on le fait passer. Si on dit à certains amis : ‘Hé, j’arrête’, la réponse est : ‘Super décision’. Mais si on dit : ‘Hé, je crois que je dois arrêter’, tout le monde se met immédiatement à pleurer. Je leur ai dit que rien ne changerait vraiment. Nous avons vu ce qu’il en était ces dernières années. Quelque part, ils sont tristes que j’arrête. Mais cela fait longtemps qu’ils me disent : ‘Arrête un peu le tennis, on veut faire du ski!’ Je l’ai annoncé aux quatre en même temps et trois d’entre eux ont pleuré » a-t-il évoqué dans un entretien accordé à Blick .

