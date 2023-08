Tennis : Encore un coup dur pour l'un des héros de Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année 2023 n'est pas la meilleure pour le tennis français. Pourtant, quelques belles histoires ont eu de quoi réchauffer le cœur. C'est le cas de Lucas Pouille, sorti de l'enfer de la dépression après un immense parcours à Roland-Garros, où il a atteint le deuxième tour après être sorti des qualifications, le tout dans une ambiance de fête. Mais il a été rattrapé par une grosse blessure récemment, qui l'a contraint à se retirer de l'US Open.

Les temps sont durs pour Lucas Pouille en ce moment. Ancien membre du top 10 et demi-finaliste à l'Open d'Australie en 2019, le Français de 29 ans enchaîne les galères. Gêné par les blessures ces dernières années, il n'a jamais réussi à se refaire une place sur le circuit. Il y a quelques mois, il expliquait dans un entretien à L'Equipe qu'il est passé dans une période sombre de dépression en 2022, avant de se reprendre en main.

Nouvelle blessure préoccupante

Héros de Roland-Garros, Lucas Pouille a attiré les foules lors de tous ses matches et n'a pu retenir ses larmes au moment de se qualifier pour le grand tableau alors que le public avait décidé de chanter La Marseillaise. Après cet épisode magique, il a également choisi de disputer les qualifications de Wimbledon, où il s'est blessé lors du troisième tour alors qu'il menait un set à zéro. « Il frappe un passing bout de course en coup droit, se retourne instantanément vers moi et dit : "Je suis niqué !" Il venait de se bloquer le dos, il ne pouvait pas continuer. On a pensé à un lumbago. On est rentré à Paris où l'IRM a en fait révélé un oedème osseux, ce qui n'est pas du tout la même chose : c'est le stade juste avant la fracture de fatigue. On était effondrés » a confié Eric Winogradsky, son coach, pour L'Equipe .

Forfait à l'US Open

Présent dans la liste des qualifications de l'US Open, Lucas Pouille a finalement dû se retirer et ne disputera pas le Grand Chelem américain, où il avait battu Rafael Nadal en 2016. Sur les réseaux sociaux, il en dit plus sur les dernières semaines. « Lors de ma reprise de l'entraînement début août, les signaux étaient positifs jusqu'à la reprise du service où les douleurs sont revenues, ce qui m'a poussé à me retirer de New-York. Une décision qui n'a pas été facile à prendre tant j'aime jouer cet incroyable tournoi mais après discussion avec le staff médical, nous avons pris la décision de mettre un autre traitement en place » peut-on lire.

Retour en septembre

D'après les dernières informations, Lucas Pouille devrait revenir à la compétition le mois prochain au Challenger de Rennes. Le Français, actuellement à la 365ème place mondiale, aura beaucoup de mal à revenir au plus haut niveau très vite, lui qui a confié que la perspective d'une participation aux Jeux olympiques de Paris l'animait beaucoup.