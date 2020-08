Tennis

Tennis : Les confidences de Thiem sur sa participation à l'US Open !

Publié le 22 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que plusieurs joueurs ont décidé de ne pas participer à l’US Open en raison de la crise sanitaire du COVID-19, Dominic Thiem a déclaré se sentir en sécurité à New York.

Cet US Open 2020 aura assurément un goût particulier. En l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, d’autres joueurs auront le champ libre pour se démarquer et impressionner, même si Novak Djokovic et Dominic Thiem ont confirmé leur présence et figurent parmi les favoris. A quelques jours du début du tournoi, Thiem a tenu à revenir sur les nombreuses interrogations concernant les risques de maintenir la compétition.

« Celui qui remporte le titre le méritera définitivement »