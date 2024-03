Tennis : Djokovic surprend tout le monde, il se prend un râteau

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a créé la surprise en annonçant la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach depuis 2019. Pour le moment, le Serbe n'a pas annoncé son remplaçant, et il est donc sans entraîneur. Le natif de Belgrade ne devrait pas travailler avec Jimmy Connors, car l'ancien joueur a poliment décliné une possible proposition.

Novak Djokovic connaît un début de saison assez mitigé. Malgré de bonnes performances à l'Open d'Australie, le Serbe s'est arrêté en demi-finale, battu par Jannik Sinner, futur vainqueur du tournoi. Par la suite, le Djoker a participé à Indian Wells, mais il y a subi une grosse déconvenue. Nole a été sorti au troisième tour du Masters 1000 américain par le 123ème mondial, Luca Nardi.

Djokovic s'est séparé de son coach

Sans savoir si cela était lié aux derniers résultats, Novak Djokovic a annoncé la fin de sa collaboration avec son coach, Goran Ivanisevic. Les deux hommes étaient associés depuis 2019, et avaient remporté de nombreux Grand Chelem ensemble.

Connors ne veut pas entraîner Djokovic