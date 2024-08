Tennis : Djokovic est au sommet, il fond en larmes

Alexis Brunet

Après plusieurs tentatives infructueuses, Novak Djokovic a enfin réussi à gagner la médaille d’or. Une véritable libération pour le Djoker, car c’était le dernier titre majeur qu’il manquait à son palmarès. Après sa victoire, le Serbe a semblé particulièrement ému et libéré. Une victoire qui a aussi fait fondre en larmes son ancien coach, Marian Vajda.

Rafael Nadal, Andy Murray ou bien Alexander Zverev comptent un nouveau membre dans leur cercle très fermé. À 37 ans, Novak Djokovic a enfin réussi à gagner la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Un exploit de plus pour le Djoker, qui a mis la main sur le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès. Un argument de plus également pour faire de lui le GOAT du tennis mondial.

« C'est inégalable »

Même s’il a déjà remporté 24 majeurs dans sa carrière, cette médaille d’or est le plus grand succès de la carrière de Novak Djokovic, comme il l’a déclaré en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais. Être sur ce court, en train de porter le drapeau, chanter l'hymne, porter la médaille, c'est inégalable. »

« Je suis tombé en larmes quand tu as frappé ce dernier coup droit stupéfiant »

Depuis son sacre, Novak Djokovic a reçu une multitude de messages de félicitations. Sur Instagram, son ancien coach Marian Vajda y est allé de son petit texte. Le Slovaque a d’ailleurs déclaré que le Djoker avait réussi à le faire pleurer quand il a réussi à battre Carlos Alcaraz. « Nolito ! La mission est terminée ! Après tant d’années de navigation, vous atteignez le rivage ! L’effort de longue haleine s’est traduit par une médaille d’or olympique à ton cou. C’est une réussite exceptionnelle, je suis très fière de toi ! Je suis tombé en larmes quand tu as frappé ce dernier coup droit stupéfiant. Félicitations à ta famille et à tous les membres de ton équipe ! »