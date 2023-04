Tennis : Djokovic dévoile son plus grand adversaire, c'est surprenant

Thibault Morlain

Battu il y a quelques jours par Lorenzo Musetti à Monte-Carlo, Novak Djokovic a donc montré qu'il n'était pas invincible. A quelques semaines de Roland-Garros, ça doit donc rassurer la concurrence du numéro 1 mondial, qui semblait en très grande forme. Mais voilà que Djokovic ne craint pas forcément ses adversaires puisque son plus grand rival se trouve ailleurs...

Alors que le rendez-vous est donné à Roland-Garros à la fin du mois de mai, Novak Djokovic arrivera avec l'étiquette de favori. Cela dépendra également de Rafael Nadal et de son état de santé. L'Espagnol pourrait-il inquiéter le numéro 1 mondial et espérer un 15ème sacre à Porte d'Auteuil ? Djokovic devra également faire face à une grosse concurrence avec notamment Carlos Alcaraz, Casper Ruud ou encore Stefanos Tsitsipas. Le danger est là pour Novak Djokovic qui a toutefois plus peur de lui-même que des autres.

« Le plus grand obstacle pour moi aujourd’hui se nomme Novak Djokovic »

Avant son entrée en lice au tournoi de Banja Luka, Novak Djokovic s'est exprimé en conférence de presse. Rapporté par WeLoveTennis , le Serbe a alors révélé qu'il était tout simplement son plus grand adversaire : « Le plus grand obstacle pour moi aujourd’hui se nomme Novak Djokovic : si je peux le battre, je peux battre n’importe quel adversaire de l’autre côté du filet. Mon plus grand défi, ce sont les doutes intérieurs, les insécurités, la capacité à trouver l’équilibre avec soi‐même pour être capable de jouer à son meilleur niveau ».

