Tennis : Djokovic de retour à l'Open d'Australie, une énorme annonce tombe

Privé d'Open d'Australie en 2022 parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19, Novak Djokovic foulera bien les courts de Melbourne en janvier prochain après l'obtention d'un visa. Le directeur du tournoi l'a récemment confirmé et se frotte déjà les mains du retour de la légende serbe qui va tenter de remporter son 10e Open d'Australie.

En 2022, c'est Rafael Nadal qui s'est imposé à l'Open d'Australie en profitant de l'absence de Novak Djokovic, vainqueur de ce Grand Chelem à 9 reprises durant sa carrière. Assurément, le Serbe figure parmi les grands favoris en janvier prochain compte tenu de sa forme étincelante. Si Craig Tiley considère Djoko comme le meilleur joueur du monde, il n'exclut pas une surprise en janvier prochain. En effet, la jeunesse est talentueuse et ce tournoi risque d'offrir de nouveaux chocs de générations.

Pour le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley, cette édition 2023 pourrait bien créer la surprise : « Un changement de garde ? Je pense que ce pourrait être l’année… Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que l’Open d’Australie déniche et découvre les grands de demain », a-t-il confié dans un entretien accordé à The Age. En novembre dernier, Djokovic a du s'employer pour s'imposer en finale du Masters face à Casper Ruud, un adversaire redoutable qui sera à surveiller en Australie.

To my wife & children, family, team, sponsors, fans, everyone who stuck with me this year .. the journey has been challenging & we’ve endured a great deal together. I’m humbled by your support & grateful that it got us to this moment. Thank you from the bottom of my heart 🙏🏼❤️🏆 pic.twitter.com/P9zQhl7O3b