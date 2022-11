Tennis : Djokovic à l'Open d'Australie, un message fort est lâché

La rédaction

C'est une excellente nouvelle qui est tombée pour Novak Djokovic. Privé de l'Open d'Australie en 2022, le Serbe aura le droit d'y participer en 2023. Nole est déjà grandement motivé à l'idée d'aller récupérer sa couronne, détenue par Rafael Nadal. Le directeur de l'Open d'Australie, quant à lui, espère que le public australien réservera un bel accueil à Novak Djokovic.

«J’espère que le public réservera un accueil juste à Djokovic»

« J’espère simplement que les gens apprécieront le tournoi et reconnaîtront le succès et le sacrifice. Nous sommes une société qui soutient les sportifs australiens, mais nous sommes aussi une société qui récompense les grands noms du sport mondial. J’espère que le public réservera un accueil juste à tous les joueurs de tennis, y compris Djokovic » a expliqué Craig Tiley dans un entretien accordé à The Age .

«J’ai très envie de prouver que je suis toujours l’un des meilleurs joueurs du monde»