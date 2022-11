Tennis : Clashé, Kyrgios lâche une énorme punchline et dérape

La rédaction

Nick Kyrgios est un joueur au talent exceptionnel et au caractère bouillant. Par son style de jeu spectaculaire et ses pétages de plomb récurrents, il est l'une des principales attractions du circuit depuis plusieurs années. Et l'Australien a été fidèle à sa réputation et n'a pas hésité à adresser un message à ses détracteurs.

Les nombreux clashs de l'Australien lui ont fait souvent fait défaut. Le joueur de 27 ans ne parvient pas toujours à se contrôler et sort trop souvent de ses matchs pour pouvoir prétendre à un titre en Grand Chelem. Son absence de victoire de Grand Chelem, c'est précisément ce que lui reprochent les fans australiens, et le natif de Canberra n'a pas manqué de les recadrer.

Un énième coup de sang

Après sa défaite en quart de finale de l'US Open face à Khachavov en septembre dernier, l'Australien était particulièrement frustré et s'était défoulé sur son matériel. Un nouvel écart de conduite tandis que sa quête de victoire en Grand Chelem était encore repoussée, ce qui agace ses fans. Récemment, Kyrgios s'était encore illustré en se moquant de son rival Bernard Tomic alors qu'un match d'exhibition était envisagé entre les deux compatriotes : « Pour être honnête, je ne pense pas que je veux le rendre plus pertinent. Je ne vais pas m’embêter avec un gars classé 800e mondial même si je lui souhaite tout le meilleur » , ironisait-il lors d'un live Instagram.

Kyrgios détruit les fans