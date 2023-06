Tennis : C'est fait, Alcaraz dépasse Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé la semaine dernière au tournoi du Queen's pour se préparer au mieux pour Wimbledon sur une surface qu'il maîtrise beaucoup moins, Carlos Alcaraz a largement fait oublier sa terrible défaillance de Roland-Garros. L'Espagnol vient de gagner son premier tournoi sur gazon pour son troisième tournoi sur la surface, un petit exploit qui lui permet de reprendre la place de numéro 1 mondial.

Il était important de faire taire les premiers détracteurs de sa performance décevante lors des demi-finales à Roland-Garros face à Novak Djokovic. Carlos Alcaraz a envoyé un gros message en remportant le Queen's même si tout aurait pu s'arrêter dès ses débuts. Il sera la tête de série numéro 1 à Wimbledon dans une semaine et surtout, il s'est largement replacé dans la hiérarchie des favoris pour le titre.

Une bataille sans fin

En prenant les rênes du classement ATP à la suite de son titre à l'US Open, Carlos Alcaraz avait ensuite dû laisser sa place à Novak Djokovic quand celui-ci a gagné l'Open d'Australie. Le chassé-croisé s'est poursuivi pendant la tournée américaine en mars et sur terre battue. C'est le Serbe qui était en tête depuis la fin de Roland-Garros mais il arrivera à Wimbledon en occupant le deuxième rang.

Alcaraz peut marquer l’histoire : Djokovic, Federer et Nadal tremblent https://t.co/VenRKurYjW pic.twitter.com/8k5ggUvI9M — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Un titre révélateur

En remportant pour la première fois un tournoi sur gazon, et ce dès sa troisième tentative, Carlos Alcaraz a encore prouvé qu'il n'était pas fait du même bois que les autres. En effet, l'Espagnol a pris ses marques petit à petit malgré un démarrage compliqué, jusqu'à devenir très impressionnant. « Je m’améliore à chaque match. En ce moment, j’ai l’impression que ça fait 10 ans que je joue sur gazon. C’est quelque chose de fou pour moi. Je ne m’attendais pas à adapter mes mouvements et mon jeu aussi rapidement. J’en suis très heureux » confiait-il.

Les têtes de série établies

A Wimbledon, c'est donc Carlos Alcaraz qui sera tout en haut du tableau, laissant alors le bas de tableau à Novak Djokovic. Derrière, Daniil Medvedev et Casper Ruud occupent les 3ème et 4ème rangs. Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev et Jannik Sinner complètement le top 8 s'il n'y a pas de forfait de dernière minute. A noter que Nick Kyrgios sera finalement tête de série 31 après deux forfaits.