Tennis : C'est confirmé, le Masters 1000 de Paris-Bercy déménage à La Défense !

Sous la menace d'une délocalisation depuis des mois, le Rolex Paris Masters, organisé à l'Accor Arena depuis 1986, va effectivement changer d'emplacement. Faisant partie des 9 Masters 1000 sur le circuit ATP, le tournoi faisait face à plusieurs problèmes puisque les emplacements deviennent trop petits pour un événement d'une si grande importance. La Fédération française de tennis a officialisé la nouvelle : Paris La Défense Arena accueillera le tournoi à partir de 2025.

C'est une nouvelle que l'on attendait forcément. Les rumeurs laissaient entendre que le Masters 1000 de Paris, appelé Rolex Paris Masters, était en pleine délocalisation vers La Défense. C'est désormais vrai : à partir de 2025, les meilleurs joueurs de la planète se donneront rendez-vous dans ce nouvel endroit qui présente de nombreuses qualités. L'édition 2023 avait beaucoup fait parler en raison de la programmation qui devenait un sujet de plus en plus présent...

Des contraintes difficiles à tenir

Malgré une immense réussite annuelle en termes de spectacle et au niveau de la billetterie, le Rolex Paris Masters présentait tout de même quelques désavantages : sa taille. En effet, l'ATP regrettait quelques lacunes logistiques malgré l'attribution d'une dérogation spéciale. L'Accor Arena ne possède que deux courts annexes pour la compétition qui sont déjà très petits et les courts d'entraînement sont délocalisés. L'organisation du tournoi avait donc penché sur un programme très chargé sur le central mais le jeu s'est souvent terminé très tard. « On n'était pas dans les standards nécessaires par rapport au prestige de l'événement. Désormais, on aura le recul et la hauteur nécessaire pour avoir un produit plus global et qualitatif » rassure Cédric Pioline, directeur du tournoi dans les colonnes de L'Equipe .

Un endroit plus adapté

Avec cette délocalisation à La Défense Arena, le Rolex Paris Masters aura donc la chance d'évoluer dans la plus grande salle indoor d'Europe. Frédéric Longuépée, président, s'est réjoui de cette nouvelle dans L'Equipe . « Notre capacité d'avoir le tout en un dans le Manhattan français a séduit la FFT. Pour le tennis, on aura la possibilité de mettre les cinq courts sur les mêmes plateaux, qui vont être séparés par deux rideaux acoustiques, pour un total de 23 000 places contre 16800 aujourd'hui à l'Accor Arena. Un rideau acoustique séparera le court central du court d'entraînement et l'autre séparera le court d'entraînement des trois courts annexes » dit-il, assurant avoir déjà testé l'efficacité de ce rideau.

Nouveau rendez-vous à partir de 2025

Fin 2024, le Rolex Paris Masters connaîtra donc sa dernière édition à l'Accor Arena et ensuite, c'est La Défense qui prendra le relais à partir de 2025. Un bail a été conclu pour dix ans et nul doute que les fans de tennis sauront prendre leurs repères dans cette nouvelle salle. En début d'année, l'ATP avait déjà annoncé que les tournois devront tout faire pour éviter de démarrer les matches à une heure trop tardive et d'alléger leur programme. Le Rolex Paris Masters n'avait donc aucune chance.