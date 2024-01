Open d'Australie : Sinner-Medvedev, grande finale inédite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand jour à Melbourne ! Dans un peu moins d'une heure, à 9h30 en France, la finale de l'Open d'Australie opposera le numéro 3 au numéro 4 du classement ATP. Daniil Medvedev et Jannik Sinner ont rendez-vous sur la Rod Laver Arena pour un moment historique : remporter le premier Grand Chelem de l'année. Le Russe et l'Italien ont combattu avec férocité pendant deux semaines et on peut s'attendre à un duel épique, à l'image de leurs derniers.

On s'attendait à voir Novak Djokovic soulever une onzième fois le trophée après une autre grande performance mais le Serbe a dû s'incliner en demi-finales et laisser sa place à Jannik Sinner. L'Italien, novice à ce stade de la compétition, paraît en mission pour remporter son premier titre en Grand Chelem. Mais attention, la dernière marche est toujours la plus difficile à franchir, surtout face à un joueur tel que Daniil Medvedev. Le Russe sera en quête de son deuxième titre Majeur, lui qui confirme un peu plus qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur dur.

Jannik Sinner enfin titré ?

Considéré comme un grand espoir du tennis depuis quelques années, Jannik Sinner a pris une ampleur incroyable ces derniers mois pour passer les obstacles qui le séparaient du tout meilleur niveau. L'Italien a largement dominé Novak Djokovic lors des demi-finales, ne concédant pas la moindre balle de break, et se rapproche à grands pas d'une grande première à 22 ans. S'il venait à s'imposer ce dimanche, ce ne serait que la suite logique pour ce joueur qui produit un tennis sensationnel. « Il a toujours été très calme, très posé sur le court mais il avait du mal à gagner les grands matches, dans les grands moments. Tout se met en place désormais pour lui. Il mérite sa place en finale et cette opportunité de gagner son premier Grand Chelem » résumait simplement le numéro 1 mondial.

Daniil Medvedev à l'expérience

Le parcours de Daniil Medvedev n'a rien à voir avec son homologue italien. Le Russe a passé beaucoup plus de temps sur le court que Sinner et il a perdu 8 sets en cours de route, se sortant d'une situation très compliquée au deuxième tour contre Ruusuvuori et surtout contre Zverev en demi-finales, vainqueur à chaque fois en revenant d'un handicap de deux sets. « Je suis donc mentalement plus fort qu’avant et j’en suis heureux. Honnêtement, c’est mieux d’être en finale en gagnant des matchs en trois ou quatre sets. C’est ce qu’il y a de mieux sur le plan physique. Mais c’est comme ça, je suis fier et j’ai hâte d’être en finale pour me donner à nouveau à 100% » regrette-t-il quand même.

Avantage Sinner ?

Si Daniil Medvedev aura l'avantage de l'expérience, lui qui disputera sa sixième finale en Grand Chelem pour un titre, Jannik Sinner est prêt à triompher ce dimanche. L'Italien peut s'appuyer sur une qualité incroyable de service depuis le début du tournoi et il a trouvé la clé pour se défaire du Russe. Ce dernier menait 6/0 dans les confrontations avant la fin de saison 2023, où les deux hommes ont livré trois duels tous remportés par l'Italien. En cas de victoire de Sinner, le top 4 du classement ATP se solidifierait un peu plus avec seulement 1500 points d'écart entre tous.