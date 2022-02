Tennis

Tennis : Le clan Nadal dévoile son secret pour remporter l’Open d’Australie !

Publié le 14 février 2022 à 22h35 par P.L.

Même si l'affaire semblait mal embarquée, Rafael Nadal n'a rien lâché en finale de l'Open d'Australie. Malgré son âge, l'Espagnol s'est finalement imposé après une remontée spectaculaire. Et pour son entraîneur, le joueur de 35 ans est l'un des plus intelligents sur le court.

Malgré son âge (35 ans), Rafael Nadal fait toujours la différence sur les courts. Son dernier sacre à l’Open d’Australie en est la preuve. Pourtant mené de deux sets par Daniil Medvedev, l’Espagnol a totalement retourné la situation en sa faveur pour finalement s’imposer après une fabuleuse remontée. Rafael Nadal n’a toujours rien perdu de son intelligence sur le court et cela lui a certainement servi pour remporter son 21e tournoi du Grand Chelem. Pour son entraîneur, Rafa est d’ailleurs l’un des joueurs les plus intelligents du circuit.

« Je dis toujours que Rafa est l’un des joueurs les plus intelligents sur le court »