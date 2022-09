Tennis

Tennis : Benoît Paire se lâche sur le départ de… Steve Mandanda

Publié le 18 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Dans une saison catastrophique, Benoît Paire a retrouvé une petite partie de son sourire sur le Challenger de Rennes. Malgré son élimination en quart de finale, le Français a amélioré son niveau de jeu. A cette occasion, il a été questionné sur la saison du Stade Rennais et l’arrivée de Steve Mandanda. Fan de l’OM, Paire regrette le départ du capitaine emblématique.

Encore battu au premier tour de l’US Open, Benoît Paire est dans la continuité de son année très compliquée. Très loin de son niveau de jeu habituel, le Français a expliqué à de nombreuses reprises être touché mentalement, lui qui a reconnu consulté des spécialistes pour progresser dans ce domaine. Et sans mentir, Benoît Paire a été clair : il est prêt à prendre sa retraite s’il ne retrouve pas le plaisir de jouer au tennis.

« Semaine encourageante » pour Paire

Aligné sur le Challenger de Rennes, Benoît Paire a retrouvé quelques couleurs ! Pour la première fois depuis l’Open d’Australie en janvier dernier, le Français a passé deux tours dans un tournoi. Après avoir battu Dan Added au premier tour, Paire est venu à bout de Clément Tabur en deux manches. Même s’il a fini par s’incliner contre Hugo Gaston, tête de série numéro une, en quart de finale, Benoît Paire a reconnu sur Instagram que c’était « une semaine encourageante ». L’occasion parfaite pour parler… football !

Steve Mandanda a eu droit à sa petite chanson " El Fenomeno " à son arrivée à Marseille.#TeamOM | #OMSRFC 🎥(@GabyOMandanda30) pic.twitter.com/nFuQjOOhim — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 17, 2022

« On sera très contents de le revoir au Vélodrome »