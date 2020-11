Tennis

Tennis : Avant d’affronter Nadal, Medvedev s'enflamme pour l'Espagnol !

21 novembre 2020

Daniil Medvedev et Rafael Nadal s’affrontent ce samedi pour une place en finale du Masters. En conférence de presse, le Russe s’est enflammé pour le Majorquin, mais pas seulement.

Daniil Medvedev est pour l’instant le seul à avoir fait un sans faute au Masters de Londres. Successivement vainqueur d’Alexander Zverev (6-3, 6-4), Novak Djokovic (6-3, 6-3) et Diego Schwartzman (6-3, 6-3), le Russe confirme son bon état de forme, et défiera Rafael Nadal pour tenter de rejoindre Dominic Thiem en finale. Si l’Espagnol s’est montré particulièrement élogieux envers son adversaire du jour, le joueur de 24 ans a une nouvelle fois exprimé tout son bonheur d’évoluer au plus haut niveau. L’occasion de faire l’éloge du « Big 3 » dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« C’est toujours très motivant de jouer contre eux »