Tennis : Arthur Fils en plein rêve, le combat commence maintenant

Alexis Poch - Journaliste

Eliminé dès son entrée en lice au tournoi de Buenos Aires la semaine dernière pour ses premiers pas sur terre battue en 2024, Arthur Fils aura à coeur de se rattraper cette semaine à Rio, où il affronte un jeune espoir du tennis brésilien au premier tour. Le Français, 36ème mondial au classement ATP, a coché un grand objectif pour cette saison : les Jeux olympiques de Paris. C'est la raison pour laquelle il a tout mis en place pour se donner le maximum de chances l'été prochain sur les courts de Roland-Garros.

Meilleur espoir tricolore dans la jeune génération, Arthur Fils réalise déjà de grandes choses à 19 ans. Plus jeune joueur du top 100, il semble vouloir progresser sur terre battue pour réussir son principal objectif de la saison. Il l'a bien compris, les Jeux olympiques à la maison en plus à Roland-Garros, c'est un événement unique qu'il ne faudra pas louper. Ces derniers mois, il a pris de grandes décisions pour aller dans ce sens, il espère donc retrouver la confiance dans les prochains jours.

Une tournée importante

Il y a quelques mois, Arthur Fils avait annoncé avoir coché cette partie de la saison dans son calendrier pour préparer au mieux les Jeux olympiques de Paris. En s'appropriant un nouvel entraîneur en la personne de Sébastien Grosjean, il met toutes les chances de son côté. Mais sa reprise a été difficile puisqu'il a eu du mal face à un bon joueur sur la surface la semaine dernière en Argentine. Présent à Rio cette semaine, tournoi le plus important de cette tournée sud-américaine puisqu'il s'agit d'un ATP 500, il enchaînera avec Santiago ensuite avant de s'envoler pour Indian Wells. Espérons qu'il prenne assez de repères.

Un rêve

Pour l'instant placé dans le quatuor français pour les Jeux olympiques, Arthur Fils doit confirmer sa place dans les prochains mois. A 19 ans, le Français sait qu'il ne revivra pas un moment pareil une deuxième fois dans sa vie et doit saisir l'occasion. « Si je peux me qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est très bien. En France, il y a beaucoup de joueurs, tout le monde joue très bien : Ugo Humbert, Adrian Mannarino, Luca Van Assche, Arthur Cazaux... Je ne connais pas vraiment le classement mais je vais faire de mon mieux pour me qualifier et être aux Jeux Olympiques dans ma ville. C'est un rêve. Quand vous êtes enfant, vous regardez toujours les Jeux Olympiques. Si je peux y participer dans ma ville, ce serait super » a-t-il encore confié avant ses débuts à Rio.

Une période sous-cotée

Boudée par la plupart des meilleurs joueurs du monde, la tournée sud-américaine de février ne présente pas un tableau exceptionnel en dehors de Carlos Alcaraz. Cette année, ils ne sont pas beaucoup à avoir choisi de prendre ses marques sur terre battue quelques mois avant les grandes échéances, Roland-Garros puis les Jeux olympiques. Il faudra être très préparé pour enchaîner cet été Wimbledon avec les JO avec l'US Open qui arrivera juste après...