Tennis : Après sa retraite, Federer lâche une grande annonce

Arnaud De Kanel

La retraite n'est pas synonyme de repos pour Roger Federer. En effet, deux mois après s'être retiré du circuit ATP, le Maestro est en tournée promotionnelle avec son sponsor au Japon. Il a tenu une conférence de presse où il en dit un peu plus sur ses projets et on ne devrait pas tarder à le revoir sur le bord d'un court...

Roger Federer a dit adieu au circuit ATP en tant que joueur mais n'a pas abandonné le milieu. Le jeune retraité connait un début de retraite pas des plus reposant, lui qui est actuellement au Japon pour promouvoir son sponsor nippon Uniqlo. Une visite qui fait le grand bonheur des Japonais mais également des fans de tennis car le Maestro a fait une grande annonce pour son avenir. Il ne ferme pas la porte à l'idée de devenir coach.

「UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer」最後はロジャー・フェデラー選手からの言葉🙌Here's Roger's message to his fans ahead of "UNIQLO LifeWear Day Tokyo 2022 with Roger Federer" 🙌ONE more day until the BIG event. pic.twitter.com/gDE62V8Aw6 — UNIQLO_Ambassadors (@UQAmbassadors) November 18, 2022

« Je ne peux pas dire que je coacherai jamais »

C'est toujours très compliqué pour un sportif de haut niveau de se détacher de son sport après la retraite. Roger Federer en est la nouvelle illustration. Tout juste retraité, il pense déjà à revenir dans le monde du tennis, en tant que coach plus précisément, même si ça ne sera pas pour tout de suite. « Je ne peux pas dire que je coacherai jamais, regardez Stefan Edberg, il ne voulait pas puis je l’ai appelé, au final il m’a aidé. Mais en ce moment avec mes quatre enfants qui vont à l’école je n’ai pas le temps pour ça pour l’instant. Après pour le moment je sais que je vais pouvoir m’impliquer par exemple en donnant des conseils aux juniors en Suisse, cela me plait de faire cela » révèle Federer dans des propos relayés par We Love Tennis .

« C'est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement »