Tennis : Alexander Zverev fatigué, coiffé au poteau au dernier moment ?

Gravement blessé lors de la demi-finale de Roland-Garros en 2022 face à Rafael Nadal, Alexander Zverev a fait un retour progressif sur le circuit cette année. L'Allemand, ancien numéro 2 mondial, a refait ses armes et engrangé de nombreuses victoires ces derniers mois qui lui ont permis de retrouver le top 10. En lice pour se qualifier pour le Masters, il va devoir résister pour valider sa place, lui qui pointe à la 7ème place actuellement à la Race.

Destiné à remporter des titres en Grand Chelem, Alexander Zverev a connu un grand tournant dans sa carrière l'année dernière. Sa blessure à la cheville l'a éloigné de longs mois et il a eu beaucoup de mal début 2023 pour retrouver son niveau. Présent à Tokyo pour le dernier tournoi de la tournée asiatique cette semaine, l'Allemand connaît une certaine rechute qui pourrait lui coûter cher.

Deux défaites d'entrée

Revenu à un bon niveau ces derniers mois, Alexander Zverev a perdu dès son entrée en lice à Shanghai et à Tokyo. C'est la première fois depuis février 2017 que l'Allemand enchaîne deux défaites d'entrée, ce qui prouve bien qu'il commence peut-être à fatiguer. C'est surtout la manière dont il a été battu qui inquiète : il a été écrasé par le Russe Safiullin lors du Masters 1000 chinois et il affiché de grandes difficultés contre Thompson à Tokyo.

Tennis : Gaël Monfils de retour, fin de saison cruciale pour 2024 https://t.co/hWxnUg3FGf pic.twitter.com/5MdoXhlcjf — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Une magnifique année

Malgré cette petite rechute qui pourrait finir par le priver d'une place au Masters, Alexander Zverev a connu une grande année 2023. En dehors de sa demi-finale à Roland-Garros, il a gagné deux titres, l'ATP 500 de Hambourg cet été et Chengdu récemment. Battu en quarts de finale à l'US Open, l'Allemand a souvent brillé dans les grands rendez-vous cette année. Mais il lui reste encore un peu de chemin pour valider sa place au Masters, épreuve qu'il a remportée à deux reprises.

La fatigue, un danger ?

Même s'il a moins joué cette saison que par le passé, Alexander Zverev doit tout de même ressentir une certaine fatigue. Après son échec à Tokyo, l'Allemand va devoir enchaîner à Vienne et à Paris pour le dernier Masters 1000 de la saison. Il faudra donc résister au maximum pour conserver sa place dans les huit. Actuellement, il possède 300 points d'avance sur Holger Rune et et 400 sur Taylor Fritz, toujours en course cette semaine.