Tennis : Alcaraz rassure enfin, prêt à défendre son titre ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé en quarts de finale du tournoi de Miami en mars, Carlos Alcaraz n'a pas encore pu faire ses premiers pas sur terre battue au printemps. L'Espagnol souffre d'une gêne à l'avant-bras droit depuis l'entraînement avant Monte-Carlo et il a dû déclarer forfait pour le premier Masters 1000 sur l'ocre ainsi que pour le tournoi de Barcelone, où il défendait un premier titre. A Madrid, il s'était également imposé en 2023 et on ne sait pas trop dans quel état il va pouvoir jouer.

Numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz va commencer sa saison sur terre battue beaucoup plus tard que ses adversaires. A la suite de ses forfaits, il devrait entrer dans la compétition vendredi et il a besoin de repères pour pouvoir briller à Roland-Garros. L'Espagnol est de retour à l'entraînement depuis plusieurs jours et les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Un titre est en jeu.

Alcaraz bientôt de retour

Le mois dernier, Carlos Alcaraz subissait la loi d'un excellent Grigor Dimitrov à Miami alors qu'il avait enfin retrouvé le rythme. Mais son corps reste un peu fragile et il n'a pas pu rejouer depuis. A Madrid, l'Espagnol devrait effectuer son retour à la compétition à partir de vendredi et il aura fort à faire pour défendre son titre. Pour son entrée en lice, il sera opposé au vainqueur du match entre Rinderknech et Shevchenko avant de potentiellement retrouver Lorenzo Musetti.

Tennis : Ce crack est la fusion de Nadal et Federer ? https://t.co/BPUA78pdcO pic.twitter.com/WMfBtdGAcS — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

La douleur enfin partie ?

Gêné au moment de frapper ses coups droits à l'entraînement, Carlos Alcaraz a adopté une nouvelle technique en frappant ses coups dans le vide. La douleur étant trop forte, sa participation au Masters 1000 de Madrid était remise en question. « On commence à voir la lumière. La séance d’entraînement a été très positive. Il n’a pas eu de douleurs et c’est très important pour sa préparation des prochains jours. Espérons que l’envie l’emporte sur le manque de rythme » déclare Juan Carlos Ferrero. Voilà donc une bonne nouvelle.

Un titre difficile à conserver

Le tournoi de Madrid paraît plus ouvert que jamais depuis que Novak Djokovic a déclaré forfait. En effet, Carlos Alcaraz aura besoin de prendre ses marques et sa couronne est compliquée à garder. Malgré tout, Jannik Sinner a déclaré que ses ambitions à Madrid étaient assez basses et d'autres joueurs pourraient en profiter pour aller loin.