Sans préparation, Nadal se lance vers un grand défi

Blessé depuis l'Open d'Australie, Rafael Nadal compte bien faire son retour sur terre battue. Il y a quelques semaines, on pensait même qu'il serait présent dès le tournoi de Monte-Carlo, son Masters 1000 préféré. Le Majorquin repousse encore et toujours son retour et sa participation à Madrid (24 avril - 7 mai) est actuellement remise en question. Dans sa carrière, jamais Nadal n'a connu une préparation aussi courte pour Roland-Garros, forcément un danger.

Il y a des signes qui ne trompent pas... Rafael Nadal inquiète de plus en plus et à bientôt 37 ans, on se doute que la retraite est très proche. L'Espagnol, en grande difficulté avec son corps depuis le tournoi de Wimbledon l'année dernière, veut préparer soigneusement son retour mais ses absences de plus en plus longues ne présagent rien de bon. Après toutes ces années, il connaît son corps par cœur mais il pourrait arriver à Roland-Garros dans de toutes nouvelles conditions.

Retour repoussé

Il avait été le premier grand joueur à annoncer son forfait pour le tournoi de Monte-Carlo. Rafael Nadal a ensuite rapidement mis la flèche pour l'ATP 500 de Barcelone disputé cette semaine, repoussant à nouveau son retour. Selon plusieurs médias espagnols, c'est même sa participation à Madrid qui est encore loin d'être assurée, une catastrophe pour les fans du joueur. Mais on l'a bien compris avec les légendes qui prennent de l'âge, il faut savoir être patient.

Une préparation trop courte ?

Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal a toujours su arriver en forme pour disputer la saison sur terre battue. L'année dernière, il ratait Monte-Carlo pour la première fois depuis 2004, ce qui ne l'avait pas empêché de s'imposer à Roland-Garros. Mais cette année, la situation est bien différente : l'homme aux 22 Grands Chelems n'a quasiment pas joué de l'année et il pourrait reprendre seulement à Rome. Une situation inédite pour lui qui a toujours besoin de compétition pour son tournoi préféré.

Un ultime défi ?

Au fil des semaines, l'édition 2023 de Roland-Garros ressemble de plus en plus à celle de la dernière chance pour Rafael Nadal. Pour beaucoup d'observateurs, la situation est même critique. Les vidéos de ses entraînements partagées sur les réseaux sociaux donnent tout de même un espoir puisqu'il monte en intensité à chaque fois. Seul lui a les clés qui le mènent au trophée à Paris...