Tennis

Tennis - Roland-Garros : Benoit Paire affiche sa confiance pour Gaël Monfils !

Publié le 19 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

N°2 Français au classement ATP, Benoît Paire explique que Gaël Monfils pourrait briller sur les courts de Roland-Garros.

Gaël Monfils est en pleine réussite en ce mois de janvier. Vainqueur de deux tournois en deux semaines, dont celui de Rotterdam dimanche dernier, le Tricolore aborde la suite de la saison avec sérénité. Comme chaque année, le 9e mondial sera attendu au tournant lors de Roland-Garros (24 mai au 7 juin). Et Benoît Paire y croit dur comme fer pour son compatriote, le tout via des déclarations relayées par Le Figaro ce mercredi.

« Après le dernier carré, tout peut arriver »