Tennis : Le bilan de l'édition 2024 de Roland-Garros !

Il y a quelques semaines, il était impossible de dessiner le moindre scénario pour l’édition 2024 de Roland-Garros dans le tableau masculin. On savait qu’il s’agissait de l’édition la plus ouverte depuis 20 ans en raison de l’état de forme des uns et des autres. Finalement, ils ont tous répondu présent et les spectateurs ont pu vivre un grand tournoi. A l’heure de faire le bilan du tournoi, il y a beaucoup de points positifs que l’on peut noter.

Deux jours après la victoire de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev, il est l’heure de faire le bilan de l’édition 2024 de Roland-Garros. Malgré une édition perturbée par la pluie lors de la première semaine, plusieurs polémiques, le spectacle a bien eu lieu sur le court, aussi grâce à la force du public toujours en nombre à Paris. A l'arrivée, il y a une certaine satisfaction pour l'organisation mais aussi beaucoup de problèmes, notamment en ce qui concerne la night session.

Des favoris présents au rendez-vous

Au démarrage de ce Roland-Garros, on ne savait pas trop dans quel état de forme on allait retrouver les meilleurs mondiaux. Avec un Novak Djokovic loin de ses standards en 2024, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avec un corps fragile… Cela aurait pu avoir de grosses conséquences sur le tournoi car même si beaucoup aiment le suspense, voir beaucoup de nouvelles têtes aurait certainement convaincu certains spectateurs de revendre leurs places. Finalement, il y a eu très peu de surprises et l'organisation du tournoi a pu être soulagée.

Le public le plus bruyant du circuit ?

Autre grand sujet de cette édition 2024 de Roland-Garros : le public. Le débat autour du pire public du circuit a refait surface et pour beaucoup de joueurs étrangers, il est difficile d'affronter un Français sur les courts de ce tournoi du Grand Chelem. D'ailleurs au milieu de la quinzaine, Amélie Mauresmo n'a pas hésité à désigner les coupables et a décidé de supprimer l'alcool des tribunes. Certains sont trop indisciplinés, en plus de faire énormément de bruit pendant les matches. David Goffin notamment a sévèrement accusé le public français d'être le pire du circuit, et ce depuis des années.

Le tennis français retrouve le sourire

S'il y aura aussi de la réflexion à avoir en ce qui concerne l'état des places en loge sur le court Philippe-Chatrier, on peut déjà noter que le tennis français a retrouvé des couleurs lors de cette quinzaine. Pourtant tout avait mal commencé lors du premier jour du tournoi avec l'élimination du numéro 1 français et Caroline Garcia en difficulté. Finalement l'éclaircie est venue de Corentin Moutet chez les hommes, presque de retour dans le top 50, et de Varvara Gracheva chez les femmes, définitivement adoptée par le public français. De bon augure avant les Jeux olympiques.