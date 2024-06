Roland-Garros : Il rate l'exploit face à Djokovic, Nadal enrage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Peut-être le meilleur joueur français de l'ère Open, Jo-Wilfried Tsonga a arrêté sa carrière lors de l'édition 2022 de Roland-Garros. L'ancien numéro 5 mondial a pris la casquette de consultant pour Prime Video depuis l'année dernière et il y a quelques jours, Novak Djokovic a été reçu en interview. Si les deux hommes ont partagé des salutations, le Français est revenu un peu plus tard sur leur duel épique de 2012 durant lequel il a obtenu quatre balles de match face au Serbe.

Grand joueur à la carrière fabuleuse, Jo-Wilfried Tsonga n'a pu atteindre qu'une finale en Grand Chelem : l'Open d'Australie en 2008. Le Français mériterait certainement de garnir son palmarès d'un titre Majeur mais il a tout de même réalisé de sacrés exploits dans ces tournois. Parfois, il en est passé très proche comme lors de l'édition 2012 de Roland-Garros, où il a affronté Novak Djokovic en quarts de finale.

Nadal pas aidé par Tsonga

A l'époque, Novak Djokovic venait de renverser la planète tennis après une saison 2011 fantastique où il a quasiment tout gagné. En 2012, il est donc l'adversaire principal de Rafael Nadal à Roland-Garros et manque de tomber en quarts de finale face à Jo-Wilfried Tsonga. « Sur la première balle de match, je fais un passing de revers, je ne choisis peut‐être pas le bon endroit mais le passing est très bon et il anticipe long de ligne. J’avais le choix et quand je suis rentré aux vestiaires, Nadal est venu me voir et m’a dit : ‘Mais qu’est‐ce que tu as fait ? Tu aurais dû jouer croisé’. Lui, bien sûr, il espérait que je batte Novak. Et en fait sur celle‐là, je choisis d’aller long de ligne alors que si je le fais jouer en dessous du filet, croisé, j’ai de grandes chances de récupérer une balle derrière pour terminer le point. Donc Rafa avait raison » explique le Manceau.

Un souvenir douloureux

Au début de sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga a connu un gros parcours à l'Open d'Australie, en 2008, où il a atteint la finale face à Novak Djokovic. Ce dernier remportait alors son premier titre en Grand Chelem à cette occasion et le Français avait pourtant des occasions de gagner. « Le problème sur ce match c’est qu’en 2008, j’ai eu une balle pour revenir à 5 jeux partout au quatrième set en finale de l’Open d’Australie, et cette fois‐ci j’avais joué croisé et il avait anticipé que j’allais jouer croisé. Donc quand j’ai eu à jouer ce passing, en quelques millièmes de seconde, je me suis dit : ‘Je vais long de ligne car la dernière fois je me suis fait avoir croisé’. Et je vais long de ligne et il me la claque » poursuit-il concernant cette drôle d'anecdote.

Djokovic avait perdu face à Nadal

Lors de cette fameuse édition 2012, Novak Djokovic avait effectivement causé du tort à Rafael Nadal en finale du tournoi. C'est d'ailleurs la dernière fois que le match qui conclut la quinzaine a dû se terminer le lundi en raison de la pluie. L'Espagnol a fini par triompher en 4 sets en presque 4 heures de jeu et peut-être que finalement, Jo-Wilfried Tsonga a un peu aidé le roi de la terre battue lors de son match.