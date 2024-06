Roland-Garros : C’est terminé pour Djokovic, il lâche un grand message

Benjamin Labrousse

Pourtant vainqueur de Francisco Cerundolo ce lundi à l’occasion des 8èmes de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic ne poursuivra pas l’aventure du côté de la Porte d’Auteuil. Et pour cause, blessé au genou droit, le Serbe a déclaré forfait ce mardi. Dans la soirée, la légende de 37 ans a publié un message sur ses réseaux sociaux justifiant sa décision.

Novak Djokovic n’aura pas résisté. Ce lundi soir, a l’issue de sa superbe victoire face à l’Argentin Francisco Cerundolo en cinq sets, le natif de Belgrade faisait part de ses inquiétudes à l’égard de l’état de santé de son genou droit : « Ces dernières semaines, j’ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J’ai joué des tournois avec et il n’y a rien eu jusqu’à aujourd’hui. Mais au troisième jeu du deuxième set, j’ai glissé et ça a affecté mon genou » .

Djokovic forfait à Roland-Garros

Et ce mardi après-midi, une IRM passée par le champion de 37 ans est venue tuer le suspens : Novak Djokovic ne pourra pas continuer à Roland-Garros en raison d'une lésion du ménisque, et a été contraint de déclarer forfait alors que son quart de finale face à Casper Ruud était programmé pour ce mercredi. Dans un long message publié sur son compte Instagram , « Nole » s’est exprimé pour la première fois depuis son abandon.

« Mon équipe et moi avons dû prendre une décision difficile après une réflexion et une consultation attentive »