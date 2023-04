Nadal, Djokovic… Révolution à Roland-Garros ?

Arnaud De Kanel

La saison sur terre battue bat son plein et les tennismans parfont leurs derniers réglages avant Roland Garros. Avec les pépins physiques de Rafael Nadal et la méforme de Novak Djokovic, il se pourrait bien que l'on voit un vainqueur inédit Porte d'Auteuil le 11 juin prochain.

Roland Garros approche à grands pas et à la différence des années précédentes, il est très difficile d'y prédire le futur vainqueur. Pour cause, Rafael Nadal est éloigné des courts depuis le mois de janvier et sa blessure à l'Open d'Australie. Forfait à Monte-Carlo la semaine passée, le Majorquin a également renoncé à l'ATP 500 de Barcelone et au Masters 1000 de Madrid. Sa présence à Rome mais surtout à Roland Garros est très incertaine. Pour ce qui est de son rival Novak Djokovic, c'est un peu différent. Le Serbe est présent sur les courts mais il ne connait pas le succès escompté. Surpris à Monte-Carlo par Lorenzo Musetti, malmené par Luca Van Assche au premier tour à Banja Luka et éliminé dans la foulée par Dusan Lajovic, Nole se fait peur. Il vient d'ailleurs d'annoncer son forfait pour Madrid. Plusieurs prétendants peuvent donc croire en leurs chances de soulever la Coupe des Mousquetaires.

La confirmation Alcaraz, l'attente Tsitsipas, le pari Medvedev

Les problèmes des deux ogres du circuit pourraient profiter à Carlos Alcaraz. A 19 ans, il sera l'un des prétendants les plus sérieux à la victoire finale. L'Espagnol sait comment gagner un Grand Chelem, il l'a déjà fait à l'US Open la saison passée. De retour sur terre à Barcelone après quelques blessures, il a confirmé son désir de bien figurer sur la surface. « Pour moi, jouer sur terre, c'est comme livrer bataille et c'est ce que j'aime. Chaque point est un combat, il faut bien jouer tactiquement et c'est ce qui est super sur cette surface. »



De l'autre côté, on retrouve Stefanos Tsitsipas. Le Grec a fait ses preuves sur terre battue en remportant à deux reprises le Masters 1000 de Monte-Carlo, mais en Grand Chelem, il bloque. A 24 ans, il ne compte ''que'' deux finales (Roland Garros 2021, Open d'Australie 2023) et a pour habitude de perdre ses moyens dans ses grands rendez-vous. Il aura une belle occasion d'enfin ajouter un Grand Chelem à son palmarès si Nadal et Djokovic ne sont pas là.



Le dernier profil le plus aguerri est celui de Daniil Medvedev. Tout comme Alcaraz, le Russe sait comment gagner un Grand Chelem. Problème, il n'apprécie pas du tout la surface. Medvedev préfère ce qui est dur mais il est en état de grâce en 2023. Il ne compte que deux défaites depuis Melbourne, face à Alcaraz à Indian Wells, et contre Rune à Monte-Carlo.

Les surprises Rune, Sinner, Rublev et Musetti

Beaucoup auront leurs cartes à jouer à Roland Garros. Holger Rune en fait partie. La tornade danoise ne cesse d'impressionner depuis sa victoire à Bercy en novembre dernier et il est très à l'aise sur terre. A Monaco, il avait sorti Jannik Sinner et Daniil Medvedev avant de chuter en finale face à Andrey Rublev.



D'ailleurs, le Russe peut espérer faire bonne figure Porte d'Auteuil. Il a donc remporté son premier Masters 1000 et cela devrait lui servir de déclic.



Enfin, les deux italiens Lorenzo Musetti et Jannik Sinner peuvent rêver en grand pour Roland. Le premier a fait chuter Novak Djokovic et il reste sur une très bonne lancée sur une surface qu'il apprécie. Le second réalise un début de saison splendide marqué par des affrontements épiques face à Carlos Alcaraz qui promettent un bras de fer entre les deux dans les années à venir. A une moindre échelle, il faudra se méfier de Casper Ruud, finaliste l'an passé mais en grande difficulté sur terre en 2023, ainsi que du revenant Alexander Zverev et de l'étoile montante Felix Auger-Aliassime. Les prétendants sont nombreux donc, reste à voir si les deux briscards répondront présents à l'appel pour maintenir leur suprématie sur le circuit.