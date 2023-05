Roland-Garros : Première grosse surprise, il disjoncte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé ce mardi au qualifié brésilien Thiago Seyboth Wild pour son entrée en lice dans ce Roland-Garros, Daniil Medvedev a été battu en 5 sets, encaissant une cinquième défaite au premier tour Porte d'Auteuil. C'est donc la première immense surprise de cette édition 2023 avec le numéro 2 mondial battu d'entrée, lui qui se familiarisait pourtant bien avec la terre battue ces derniers temps.

Comme à chaque tournoi du Grand Chelem, les surprises ne tardent pas à arriver. Cette année à Roland-Garros, c'est Daniil Medvedev qui ouvre les hostilités, une immense surprise d'autant qu'il n'a sûrement jamais aussi bien joué sur terre battue depuis le début de sa carrière. Son titre à Rome avait rebattu les cartes, le plaçant parmi les favoris pour l'édition 2023.

Divorce avec la terre

Alors qu'il avait déclaré à Rome une amitié naissante avec la terre battue, Daniil Medvedev est largement revenu sur ses propos en conférence de presse après sa défaite. « Chaque fois que cette saison finit, je suis satisfait, que ce soit une fois en quart de finale, au premier tour, au quatrième tour, je suis heureux. Aujourd'hui, avec le vent et le court sec, j'avais la bouche pleine de terre battue, dès le troisième jeu. Je ne sais pas si les gens aiment avoir de la terre battue sur les chaussettes, on peut les jeter dans le sac après la saison sur terre battue. Moi, je n'aime pas ça. J'aime que cette saison soit finie » a-t-il déclaré, non sans le goût amer de la défaite.

Relation difficile avec le public également

Pendant le match, un étrange scénario a eu lieu : le public s'est mis à encourager sérieusement le Brésilien et est même allé jusqu'à siffler Medvedev lors d'une prise de bec avec l'arbitre. « La seule chose, quand j'ai demandé à l'arbitre de vérifier la marque, elle était très proche selon moi. J'étais hué pour je ne sais pas quelle raison, je leur ai dit : "taisez-vous !", parce que je parlais avec une autre personne mais pas avec la foule, donc ils devraient se taire à ce moment-là. Sinon, tout s'est bien passé selon moi » a-t-il expliqué pour calmer le jeu.

Grosse déception, changement de cap

En réussissant à se replacer dans la hiérarchie des favoris pour Roland-Garros, Daniil Medvedev vient de connaître un coup dur. Le numéro 2 mondial avait l'occasion de prendre le trône à l'issue du tournoi, lui qui s'est parfaitement glissé dans la bataille entre Alcaraz et Djokovic. Il faudra revoir cet objectif plus tard car maintenant, il va se lancer dans la saison sur gazon, une surface qu'il n'apprécie pas énormément non plus.