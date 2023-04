Roland-Garros : Il se lâche totalement sur Nadal et Djokovic

La rédaction

Alors que la saison 2023 de terre-battue a démarré sur les chapeaux de roues, beaucoup s’interrogent sur la prochaine édition de Roland-Garros en juin. Attendus au tournant, Rafael Nadal et Novak Djokovic inquiètent. Le premier à cause d’une grosse blessure et le second par rapport à ses débuts poussifs sur cette surface. Mais Daniil Medvedev lui, espère ne pas rencontrer l’un des 2 monstres lors du tournoi.

De retour en grande forme ces derniers temps, le Russe Daniil Medvedev s’est néanmoins incliné en quarts de finale du Masters de Monte-Carlo face au Norvégien Holger Rune. Le joueur de 27 ans, impressionnant sur dur, n’a jamais remporté le moindre titre sur terre-battue, alors que son meilleur parcours à Roland-Garros s’est arrêté au stade des quarts de finale.

Nadal et Djokovic absents ? «Ça change quelque chose»

Questionné sur Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Russe ancien numéro 1 mondial, est unanime : il y a toujours plus de chances de remporter un tournoi lorsque ces 2 derniers ne sont pas présents : « Cela ne change rien pour moi. Mais si je joue bien, que j’arrive en demi-finale et que là je vois qu’il n’y a pas Rafa ou Novak, alors ça change quelque chose. Mais Rafa est moins bien classé maintenant, alors je pourrais le rencontrer plus tôt dans le tournoi » a déclaré Medvedev en conférence de presse après sa défaite contre Holger Rune en quarts de finale.

Rafael Nadal, grand favori de Roland-Garros selon Medvedev