Tennis

Privé d’Open d’Australie, nouvelle sortie terrifiante sur Djokovic

Publié le 21 juillet à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Après sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic risque d’être privé d’US Open. Comme en janvier dernier à l’Open d’Australie, le Serbe sera pénalisé par sa non-vaccination. Près de sept mois après la polémique australienne, Ramesh Thakur, ancien sous secrétaire des Nations Unies, s’est confié sur ce sujet.

Novak Djokovic vient de remporter Wimbledon, une grosse satisfaction dans cette saison difficile. Depuis le début de l’année 2022, le Serbe est plombé par son choix de ne pas se vacciner. Une décision radicale qui l’a privé d’Open d’Australie en janvier dernier. Loin des courts, Djokovic n’a pu qu’assister au sacre de Rafael Nadal, son bourreau quelques mois plus tard à Roland-Garros. Et même s’il a pu disputer Wimbledon, Novak Djokovic a perdu du terrain au classement ATP puisque l’organisation a décidé de n’attribuer aucun point.

Djokovic privé d’US Open

Juste après sa victoire à Wimbledon, Novak Djokovic avait déjà en tête l’US Open. Sauf retournement de situation, le numéro 7 mondial ne devrait pas pouvoir se présenter aux Etats-Unis en raison de l’interdiction des non-américains non-vaccinés à disputer la quinzaine. « J’ai ma position, et je suis toujours partisan de la liberté de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et je respecte tout et tout le monde, j’attends au moins des gens qu’ils respectent ma décision. Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique. Je ne fais rien d’autre parce que ça ne m’intéresse pas », expliquait Djokovic.

Une chute au classement ATP attendue

Petit à petit, le scénario du dernier Open d’Australie semble se répéter. Sans vaccin, Novak Djokovic ne pourra pas disputer l’US Open, ce qui laissera une fois de plus l’occasion à Rafael Nadal de creuser l’écart. En plus d’être mis de côté pour l’un des tournois de l’année, Djokovic va voir sa place au classement ATP continue à chuter puisqu’il ne pourra pas non plus se présenter au tournoi de Montréal prévu juste avant l’US Open.

Les États-Unis restent intraitables. Novak Djokovic ne veut pas transiger non plus. La règle est la règle : pas d’US Open pour lui fin août https://t.co/GOJMf97FF2 — Axel Monnier (@AxelMonnier) July 20, 2022

Le fiasco de l’Open d’Australie de retour sur la table

Malgré tout, Novak Djokovic reçoit du soutien. Récemment, c’est Ramesh Thakur, ancien sous secrétaire des Nations Unies, qui a dressé un constat très clair sur l’absence du Serbe à l’Open d’Australie en janvier dernier. « Djokovic a dû être tenu à l’écart de l’Australie non pas parce qu’il pouvait infecter d’autres personnes, mais parce qu’il est un rappel visible de l’échec du vaccin. Le gouvernement était terrifié à l’idée qu’un Djokovic deux fois infecté mais non vacciné, puisse faire étalage de ses prouesses athlétiques sur le terrain pour un 21e triomphe en Majeur, un record, et mette un terme à l’escalade constante de la terreur du COVID », analyse l’homme politique dans des propos relayés par We Love Tennis.