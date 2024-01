Open d'Australie : Les prize money

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la fin de la semaine (14-28 janvier), l'Open d'Australie sera le plus doté de l'histoire en termes de prize money. La tendance à la hausse est de retour puisque chaque tournoi va encore un peu plus loin chaque année. Les joueurs et joueuses auront donc la chance de gagner plus d'argent par rapport à l'année précédente, la distribution ayant été généralisée.

Il y a quelques mois, l'US Open battait tous les records en délivrant une dotation globale de 58,7 millions d'euros, la plus grande somme pour un tournoi dans l'histoire. L'édition 2024 de l'Open d'Australie ne sera pas vraiment en reste : avec 53,4 millions d'euros, il s'agit de la plus grande dotation. D'ailleurs, c'est tous les tableaux qui peuvent espérer une hausse puisqu'il y a une augmentation de 6,1 millions par rapport à 2023.

Une augmentation de 13%

Pour faire de l'édition 2024 la plus rentable pour les joueurs en termes de gains, l'Open d'Australie a donc prévu une augmentation du prize money d'environ 13%. « Nous avons augmenté les prix pour chaque tour de l’Open d’Australie avec des augmentations majeures pour les qualifications et les premiers tours de simples et de doubles. Il est essentiel pour la réussite du tournoi que nous veillions à ce que les meilleurs joueurs du monde soient rémunérés de manière appropriée. Nous voulons garantir que les joueurs et leurs équipes disposent de tout ce dont ils ont besoin pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes et à continuer de profiter du Happy Slam » a justifié Craig Tiley, le patron du tournoi.

2,16 millions d'euros pour les vainqueurs

Le tennis étant devenu le premier sport à proposer la parité dans les gains en Grand Chelem, les vainqueurs du simple dames et messieurs empocheront un chèque de 2,16 millions d'euros en 2024. L'année dernière, Sabalenka et Djokovic n'avaient pas dépassé la barre des 2 millions. D'ailleurs, les finalistes repartiront aussi millionnaires de Melbourne puisqu'une défaite à ce stade de la compétition permettra de gagner un peu plus d'un million d'euros. Les vainqueurs des épreuves de doubles repartiront avec environ 450 000 euros, quand les gagnants du double mixte en gagneront environ 100 000.

Une redistribution bénéfique

Cette année, le prize money de l'Open d'Australie a été bien redistribué pour récompenser tout le monde. Ainsi, les joueurs qui ont perdu lors des qualifications sont tout de même repartis avec un chèque de 19 000 euros environ, une hausse de 20% par rapport à 2023. En cas de qualification pour le grand tableau et une défaite au premier tour, les joueurs empochent environ 73 000 euros. A titre de comparaison, la dernière édition de Roland-Garros offrait 69 000 euros aux perdants du premier tour.