Miami : Petra Kvitova, la renaissance d'une championne sous-cotée

Présente sur le circuit WTA depuis 15 ans, Petra Kvitova est une des joueuses les plus accomplies dans l'histoire du tennis. La Tchèque, moins célèbre que certaines de ses collègues, vient de décrocher le 30e titre de sa carrière en dominant Elena Rybakina en finale à Miami. Un nouveau gros titre qui vient confirmer son excellente forme du moment, elle qui revient dans le top 10 ce lundi.

Qu'il est bien loin le temps de son agression au couteau subie par un cambrioleur chez elle en décembre 2016. Blessée à la main puis opérée, Petra Kvitova n'a pas abandonné le tennis, loin de là. Vainqueure du tournoi de Wimbledon à deux reprises en 2011 et 2014, la Tchèque est même passée à une victoire de la place de numéro 1 mondiale si elle avait battu Naomi Osaka en finale de l'Open d'Australie en 2019.

30e titre, un chiffre impressionnant

Avec sa longévité incroyable, Petra Kvitova est donc allée chercher le titre à Miami, là où elle n'avait jamais dépassé les quarts auparavant. La Tchèque empoche son 30ème titre sur le circuit WTA, faisant d'elle la 17ème joueuse la plus titrée dans l'ère Open. Parmi les joueuses actives, seule Venus Williams la devance avec 49 unités. En WTA 1000, elle ne s'était plus imposée depuis Madrid 2018, elle qui compte maintenant 9 titres dans cette catégorie. A 33 ans, Kvitova continue d'écrire les belles histoires du tennis tchèque, si souvent en réussite.

Retour dans le top 10

Numéro 2 mondiale à son meilleur, Petra Kvitova a connu quelques difficultés ces dernières années. Jamais vraiment régulière, elle semblait pourtant rentrer dans le rang avant 2023. Depuis quelques semaines, la gauchère retrouve du niveau et elle pointe ce lundi à la 10ème place du classement WTA. Il faudra peut-être compter sur elle cette année, elle qui est capable de bien jouer sur toutes les surfaces. « Je suis très heureuse, fatiguée aussi, mais heureuse. Ce qui me rend le plus satisfaite, c’est de constater que je peux encore rivaliser avec les meilleures. J'ai joué tellement de finales que je sais que je peux bien jouer, peu importe contre qui je suis » a-t-elle déclaré après sa victoire.

Pas de Sunshine Double pour Rybakina

Si l'émotion est telle pour Petra Kvitova, c'est peut-être parce qu'elle a réalisé une grande performance en battant Elena Rybakina en finale. La Kazakhe, la joueuse du moment, était en passe de réussir un sacré exploit : réussir le "Sunshine Double", gagner Indian Wells et Miami consécutivement. Finaliste à l'Open d'Australie en début d'année, Rybakina confirme son très haut potentiel et devrait être classée bien mieux que sa 7ème place actuelle. Après 13 victoires d'affilée, elle n'a pas réussi à maintenir ce niveau, visiblement fatiguée par les dernières semaines. Le tie-break de la première manche, remporté 16 points à 14 par la Tchèque, aurait pu changer beaucoup de choses...