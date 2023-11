«Le meilleur au monde», il rend hommage à Djokovic

Alexis Brunet

Samedi soir, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz étaient opposés en demi-finale du Masters de Turin. C'est finalement le Serbe qui l'a emporté une nouvelle fois, et qui a donc rallié la finale du tournoi italien. Après la rencontre, le jeune Espagnol a adressé un bel hommage à son aîné, en affirmant qu'il était tout simplement le meilleur au monde.

En ce moment se déroule le Masters de Turin. Les meilleurs joueurs du monde sont réunis en Italie, avec notamment la présence de Novak Djokovic. Le Serbe a accédé à la finale, après sa victoire face à Carlos Alcaraz. Il affrontera Jannik Sinner, le régional du tournoi, pour peut-être une septième victoire finale, ce qui serait un record.

«Il est le meilleur au monde»

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvaient pour la première fois, depuis leur opposition à Cincinnati. Comme aux États-Unis, c'est le Serbe qui a eu le dernier mot, et qui s'est donc qualifié pour la finale. Après la rencontre, l'Espagnol a rendu hommage au Djoker, qui est selon lui le meilleur joueur du monde. Ses propos sont relayés par L'Équipe . « Il est vraiment très solide. Il joue avec la même intensité du début à la fin. Sa qualité de balle est incroyable. Il joue vraiment très long et c'est difficile de prendre l'avantage. Encore une fois, il a montré pourquoi il est le meilleur au monde. Il semble évident que je ne suis pas à son niveau sur court couvert. On a fait de grands matches à Wimbledon, Cincinnati ou Roland-Garros. Là, j'avais l'impression d'être à son niveau. Il va falloir que je travaille encore plus pour m'améliorer sur cette surface. Et il a bien plus d'expérience que moi dans ces tournois, sur ces courts. Mais il est tout de même incroyable. »

Tennis : Djokovic fait une déclaration étonnante sur Nadal https://t.co/OuXify5VRk pic.twitter.com/33pcYHNtmI — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Djokovic a écœuré Alcaraz