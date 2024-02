Djokovic - Nadal : Le clan Alcaraz révèle un secret

Benjamin Labrousse

Aux côtés de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est bien parti pour incarner la succession de Novak Djokovic et de Rafael Nadal. Le Murcien de 20 ans a déjà remporté deux Grands Chelems, et s’est beaucoup inspiré des deux légendes dans son jeu. Selon son entraîneur, Alcaraz a puisé dans les qualités respectives du Serbe et de l’Espagnol pour devenir un champion.

Carlos Alcaraz a manqué son début de saison. L’Espagnol, auteur d’une année 2023 sensationnelle, a chuté en quart de finale de l’Open d’Australie, et ne s’est clairement pas rassuré pour ce premier majeur de l’année. Pire, le numéro 2 mondial engagé à l’ATP 500 de Buenos Aires afin de se relancer, s’est incliné en demi-finale face au Chilien Nicolas Jarry. L’entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, s’est récemment exprimé sur l’influence de Novak Djokovic et de Rafael Nadal autour de la carrière de son poulain.

« Admiration et respect »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Juan Carlos Ferrero s’est exprimé sur l’importance de Novak Djokovic dans le monde du tennis : « Admiration et respect. Lorsque vous passez du temps avec lui sur les tournois, vous voyez son envie, la raison pour laquelle il est en parfaite condition pour continuer à concourir, comment il prend soin de lui, comment il s’entraîne, cette motivation dont il fait encore preuve. Pour moi, c’est de la plus grande admiration » .

« Je n’ai pas eu besoin de trop parler de Rafa à Carlos »