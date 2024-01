Diffuseur, streaming légal, horaires... comment regarder l'Open d'Australie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison 2024 est désormais bien lancée. L'Open d'Australie fait son grand retour et les meilleurs joueurs du monde se défieront dès dimanche pour une quinzaine qui promet d'être étincelante. Sous la chaleur étouffante de Melbourne, la compétition est définitivement lancée. Pour ne rien manquer du premier grand rendez-vous de la saison, voici toutes les informations qui vous permettront de suivre les matches de vos joueurs préférés.

Vainqueur de son 10ème titre à l'Open d'Australie il y a un an, Novak Djokovic est de retour dans l'espoir de pousser son record un peu plus loin. Le numéro 1 mondial sera d'ailleurs à suivre dès dimanche pour son entrée en lice et il aura à cœur de mettre à mal la jeune génération. En France, le diffuseur officiel est la chaîne Eurosport , la chaîne du tennis qui, d'ailleurs, continuera de diffuser une grande partie de la saison ATP jusqu'en 2026.

Un rendez-vous habituel

Si vous ne voulez rien manquer de l'édition 2024 de l'Open d'Australie, il faudra s'abonner à la chaîne Eurosport . Comme d'habitude, le diffuseur proposera sur sa plateforme tous les matches de tous les tableaux de leur intégralité, des simples hommes et femmes aux tournois juniors, et même le tennis-fauteuil ! Le rendez-vous a d'ailleurs déjà commencé sur l'application Eurosport et sur Eurosport.fr depuis mardi avec le tableau de qualifications, un événement toujours marquant.

Une quinzaine inoubliable

Chaque jour, profitez des plus grands matches en direct ou en replay en compagnie de nombreux journalistes et consultants, le tout sans pub ! Le flux international, avec d'anciennes légendes du tennis comme Mats Wilander ou John McEnroe, sera également disponible. A noter que Nick Kyrgios, absent pour cause de blessure, s'essaiera pour la première fois aux commentaires. Retrouvez aussi toute l'actualité du tournoi, les plus beaux points, les analyses tennistiques ou encore les résumés...

A quelle heure suivre les matches ?

La France possède un décalage de 10 heures avec la ville de Melbourne donc si vous voulez tout suivre, il faudra décaler vos heures de sommeil ! En effet, comme dans les autres tournois du Grand Chelem, la session de jour débutera à 11h heure locale, donc à 1h du matin en France. La night session débute elle généralement à 9 heures, de quoi voir parfaitement les matches des pointures du circuit. Attention, pour les finales, prenez rendez-vous dès maintenant : elles auront lieu toutes deux à 9h30 en France les 27 et 28 janvier prochain.