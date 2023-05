C'est la fin pour Nadal, Djokovic et Federer, voici leurs héritiers

Alexis Brunet

Depuis quelques temps les trois monstres sacrés du tennis sont remis en question. En effet, le précédent Big 3 n'existe plus. Roger Federer a pris sa retraite, Rafael Nadal n'est plus que 15ème au classement ATP et il est souvent blessé, et seul Novak Djokovic arrive à tenir son rang. D'après Philippe Weiss, un nouveau Big 3 est en train de naitre.

C'est un trio qui a régné sur le tennis mondial pendant de très nombreuses années. Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, la sainte trinité ou le Big 3 comme ils sont appelés dans le monde du tennis. Pendant de très nombreuses années, ces trois joueurs se sont partagés une grande partie des titres du Grand Chelem, ne laissant que des miettes aux autres. Mais depuis quelques années, cela a changé. Le poids des années a rééquilibré un peu la donne, ainsi que l'émergence d'une nouvelle génération qui a les crocs.

Alcaraz, Rune, Sinner, le nouveau Big 3 ?

Le circuit a vu depuis quelque temps arriver une nouvelle génération de joueurs très talentueux qui, petit à petit, se fait une place et parvient à gratter des titres importants. D'après Philippe Weiss, l'agent d'Holger Rune, un nouveau Big 3 a fait son apparition, comme il l'a déclaré à We Love Tennis Magazine . « On est en train de voir un nouveau Big 3 avec Alcaraz, Rune, Sinner. Ces trois-là ont quelque chose de plus. Ils sont forts sur toutes les surfaces et il ne faut pas oublier qu’ils sont très jeunes. Ils ont donc encore une très grosse marge de progression. Ils savent attaquer, défendre, ils pratiquent un tennis total ».

Roland-Garros : Nadal forfait, il lâche une énorme confidence sur Djokovic https://t.co/QgNkfbRKEF pic.twitter.com/sLljXC7KbS — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Ils auront l'occasion de briller à Roland-Garros

Ça tombe bien les trois participeront à l'édition 2023 de Roland-Garros. En l'absence de Rafael Nadal, le maître des lieux, ils auront une chance de briller. Carlos Alcaraz semble, sur le papier, être mieux placé pour l'emporter. L'Espagnol est numéro 1 mondial, le Danois 6ème et l'Italien 8ème. Il est surtout le seul pour l'instant à avoir remporté un titre en Grand-Chelem. C'était en 2022 à l'US Open face à un autre jeune talent, Casper Ruud.