Tennis : Ces Français qui ont brillé à Indian Wells...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier Masters 1000 dans le calendrier du circuit ATP, Indian Wells réunira les meilleurs joueurs du monde en Californie dans ce tournoi souvent considéré comme le "5ème Grand Chelem". C'est donc l'occasion de se replonger dans l'histoire du tournoi, en particulier celle qui concerne nos joueurs français qui auront bien du mal à s'illustrer cette année.

Au programme du circuit ATP depuis 1987, le tournoi d'Indian Wells est définitivement l'un des plus réputés dans le monde du tennis. Le site est gigantesque et fait penser aux structures que l'on pourrait trouver en Grand Chelem. Dans le monde du tennis, il n'est donc pas surprenant de considérer Indian Wells comme le cinquième Majeur, d'autant plus qu'il est le seul Masters 1000 avec Miami à accueillir 96 joueurs. En revanche, la France n'a jamais réussi à conquérir le titre en Californie, chez les hommes comme chez les femmes.

Noah et Forget, les deux finalistes

Les deux joueurs sont les premiers vainqueurs du tournoi en double mais en simple, il faudra attendre 1989 et 1991 pour les retrouver en finale. Yannick Noah d'abord avait réalisé une belle semaine en battant Andre Agassi sur son parcours, avant de s'incliner contre le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, non sans avoir gagné les deux premières manches. Guy Forget, lui, avait éliminé Stefan Edberg en demi-finales mais n'a pu résister à Jim Courier en finale, battu au tie-break du cinquième.

A une semaine d’Indian Wells, qui sont les grands favoris ? https://t.co/eHp6O0Z4GX pic.twitter.com/j75nOFvQzu — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Pas de gros résultat depuis

On ne peut pas dire que le tournoi d'Indian Wells réussisse particulièrement bien au contingent français. En effet, depuis la finale de Forget il y a 32 ans, aucun Tricolore n'est parvenu à se hisser dans le dernier carré du tournoi. Les "Mousquetaires", Monfils, Tsonga, Simon et Gasquet n'ont réussi "qu'un" quart de finale et les choses auront bien du mal à changer en 2023. L'année dernière, Gaël Monfils avait tout de même éliminé le numéro 1 mondial Daniil Medvedev avant de s'incliner en huitièmes face à Carlos Alcaraz.

Garcia pour faire mieux ?

Si les hommes n'ont placé que deux représentants en finale à Indian Wells, chez les femmes seule Marion Bartoli a réussi à atteindre ce stade. C'était en 2011 lorsqu'elle s'était inclinée face à Caroline Wozniacki en trois sets. Mary Pierce a atteint une fois les demi-finales et Amélie Mauresmo est déjà apparue en quarts de finale. En 2023, Caroline Garcia est sans doute la meilleure chance pour inscrire la France au palmarès de l'épreuve, mais elle aura fort à faire. Rendez-vous la semaine prochaine !