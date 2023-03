Alcool, PlayStation... Voilà ce qui lui manque pour devenir comme Djokovic

La rédaction

Premier vainqueur de Novak Djokovic cette année lors du tournoi de Dubaï, Daniil Medvedev l'a finalement remporté en s'imposant face à Andrey Rublev (6-2, 6-2). Premier titre cette année pour le Russe qui a fait le show en conférence de presse après sa victoire, comme souvent. Ici, il a évoqué ce qui lui manque pour devenir un joueur tel que Novak Djokovic.

Âgé de 27 ans, Daniil Medvedev est l'un des jeunes joueurs les plus talentueux du circuit. Le Russe bat régulièrement des légendes telles que Djokovic ou Nadal. En 2021, il a même empêché Novak Djokovic de réaliser le Grand Chelem en le battant lors de l'US Open en trois sets. Pourtant, son niveau de jeu varie, et ses performances en dents de scie l'empêchent de devenir un joueur redoutable comme les légendes Nadal, Federer et Djokovic. Et il sait pourquoi.

«Pas capable d'être parfait à 110%»

Durant la conférence de presse de sacre lors du tournoi de Dubaï, Daniil Medvedev a avoué avoir fait appel à un coach mental : « Je ne fais pas exactement ça (ce que Djokovic fait). Je travaille sur mon mental, même si l’année dernière j’étais sans psychologue. Mais je travaille beaucoup là‐dessus avec mon entraîneur. Maintenant, je suis de nouveau avec un coach mental. Mais même si je sais que ça aide beaucoup de gens, ces tactiques de respiration, le yoga, des choses comme ça, les étirements, je n’aime pas trop ça parce que je ne suis pas capable d’être parfait à 110 %. »

«Je me couche tard en jouant à la Play, je bois le week-end...»