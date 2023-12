XV de France : Retour surprise confirmé pour Galthié ?

Thibault Morlain

Dans la foulée de l'élimination du XV de France par l'Afrique du Sud à la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié avait fait une grande annonce. En effet, le sélectionneur des Bleus avait confirmé les retraites internationales de Romain Taofifenua et Uini Atonio. Le fait est que ces derniers jours, il a été expliqué que les deux joueurs pourraient finalement rejouer avec le XV de France. Atonio a d'ailleurs avoué que son choix n'était pas encore acté à 100%.

« Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c'est sûr. C'est Uini Atonio et Romain Taofifenua. Ils nous ont annoncé qu'ils arrêtaient ». Comme annoncé par Fabien Galthié après l'Afrique du Sud, on pensait que Romain Taofifenua et Uini Atonio en avaient terminé avec le XV de France. Ce n'est finalement pas si évident... En effet, pour le prochain Tournoi des VI Nations, les deux joueurs pourraient retrouver le groupe de Galthié. Tout serait ainsi possible...

« Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Est-ce que je peux encore ? »

Dans un entretien accordé à Midi Olympique , Uini Atonio est revenu sur choix de prendre sa retraite avec le XV de France. Le pilier de La Rochelle a alors expliqué : « En tant que joueur, je me suis toujours dit que je voulais sortir par la grande porte. C'est ce dont tout le monde rêve. Après les 6 Nations, j'avais annoncé que j'allais arrêter après la Coupe du monde. Je me disais que j'allais partir à mon meilleur niveau, en ayant rendu des services... Est-ce que je l'avais annoncé trop tôt ? Je ne sais pas. C'était réfléchi. Sauf que je n'ai pas gagné ce que je visais. A la fin du Mondial, je me suis posé tant de questions : "Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Est-ce que je peux encore ?" Ça m'a tourné dans la tête, pendant trois semaines, pendant que les enfants étaient à l'école ».

« On verra comment va se dérouler le mois à venir avec le Stade rochelais »