XV de France : Les All Blacks peuvent dégouter Galthié

Axel Cornic

Le XV de France est sur les traces d’un nouveau crack avec Patrick Tuifua, qui a déjà fait ses premiers pas chez les U20 lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Sauf que le troisième-ligne de 19 ans peut aussi viser une place chez les All Blacks, puisqu’il évolue depuis plusieurs années en Nouvelle-Zélande.

Après Emmanuel Meafou ou encore Posolo Tuilagi, un nouveau dossier épineux pourrait se présenter pour le rugby français. Mais cette fois c’est dans le sens inverse, puisque Patrick Tuifua est un Français né en Nouvelle-Calédonie, qui pourrait finalement porter les couleurs d’une autre équipe.

Rugby : Une absence improbable est annoncée pour Antoine Dupont ! https://t.co/YhCEQyNXZ8 pic.twitter.com/JKvaf2PguS — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

« Les Français, on a été malins et on a essayé de le récupérer »

Le troisième-ligne, qui a deux sélections avec l’équipe de France U20, a fait toute sa scolarité en Nouvelle-Zélande et pourrait donc échapper à Fabien Galthié et au XV de France. « Les Français, on a été malins et on a essayé de le récupérer. Parce que lui, depuis cinq ans, il a eu une bourse et il est en Nouvelle-Zélande qui se trouve juste à côté de la Nouvelle-Calédonie » a expliqué l’ancien sélectionneur tricolore Philippe Saint-André. « Il était dans le système anglo-saxon, dans le système néo-zélandais. Il vit son rugby grâce aux Néo-Zélandais ».

« Si jamais il signe dans un club de Top 14, là il choisira automatiquement l’équipe de France »