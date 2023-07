XV de France : Le clan Galthié lâche un énorme avertissement

Thibault Morlain

A un peu plus d’un mois du début de la Coupe du monde de rugby, le XV de France va accélérer dans sa préparation. Les matchs de préparation vont d’ailleurs vite arriver avec notamment une confrontation en Ecosse le 5 août prochain. Mais voilà qu’avant cette première échéance, Laurent Labit, membre du staff de Fabien Galthié en tant qu’entraîneur de l’attaque, a envoyé un énorme avertissement aux joueurs du XV de France.

Avant d’affronter la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde le 8 septembre prochaine, le XV de France va disputer quelques matchs de préparation dans les semaines à venir. Ça va commencer par l’Ecosse, à deux reprises, puis les Fidji et enfin l’Australie. Un moyen pour Fabien Galthié de se faire une idéale finale sur les joueurs qu’il sélectionnera pour le Mondial. C’est donc l’occasion qu’il ne faut pas louper pour les joueurs du XV de France afin d’être présent dans la liste finale de 33 joueurs qui sera communiquée le 21 août prochain. Mais voilà, il se pourrait bien que tous n’aient pas la chance de se montrer.

« Personne n'a la garantie de jouer pendant la préparation »

Membre du staff de Fabien Galthié en tant qu’entraîneur d’attaque du XV de France, Laurent Labit a prévenu les joueurs tricolores pour les matchs qui arrivent : il se pourrait bien que certains ne jouent pas du tout. Rapporté par L’Equipe , il a lâché : « Tous les joueurs auront-ils du temps de jeu ? Non, pas forcément. On avait déjà fait ça en 2019, ça avait un peu choqué à l'époque mais personne n'a la garantie de jouer pendant la préparation. Ce sont les joueurs qui viendront chercher le maillot. La logique ne change pas parce qu'on est en match de préparation. Depuis le début de la préparation à Monaco, on fait des points avec des joueurs qui nous semblent un peu en dedans sur le rugby, sur le physique ou sur leur énergie et on répète qu'on n'offrira pas de sélection si on ne le mérite pas. C'est un bon moyen pour ne pas s’endormir ».

« On essaie de tout prévoir, tout imaginer »