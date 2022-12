XV de France : La Coupe du monde 2023 arrive, Galthié a déjà son équipe

Axel Cornic

Grand artisan de la renaissance du rugby français, Fabien Galthié s’apprête à vivre une année 2023 riche en rebondissements avec la défense du titre au Tournoi des 6 Nations, mais surtout la Coupe du monde en France. Une compétition que le XV de France n’a jamais remporté dans son histoire, mais qui semble enfin être à la portée d’une équipe considérée par beaucoup comme la meilleure de la planète rugby.

Après la finale perdue d’un tout petit point face aux All Blacks en 2011, le rugby français a traversé une décennie extrêmement compliquée. Il a fallu attendre les années 2020 pour enfin voir la lumière qui est surtout venue s’un homme, Fabien Galthié. Ancien capitaine du XV de France et technicien reconnu, il a su s’appuyer sur une génération extrêmement talentueuse afin de redresser la barre et revenir parmi les toutes meilleures nations au monde. Mais avec quels joueurs ?

Rugby : Après la Coupe du monde 2022, le Qatar s’attaque au ballon ovale https://t.co/Mg8VASUsvZ pic.twitter.com/3dm92uefzq — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Devant, c’est presque bouclé

A moins d’un an de la Coupe du monde, on commence à connaitre l’ossature du XV de France de Galthié. Comme en club, Julien Marchand et Peato Mauvaka se partagent le poste de talonneur et semblent inamovibles aux côtés d'Uini Atonio, alors que derrière eux le trio formé par Romain Taofifenua, Cameron Woki et Thibaud Flament s’est installé en deuxième ligne. Les choses semblent encore plus arrêtées en troisième-ligne, puisque le retour de Charles Ollivon semble avoir bloqué un secteur déjà bien fourni avec Anthony Jelonch et Grégory Alldritt.

Jalibert remplaçant de luxe et gros duel Jaminet-Ramos

La charnière est le secteur qui soulève le moins de doutes, puisqu’à part un énorme rebondissement Antoine Dupont et Romain Ntamack devraient tenir le poste de 9 et de 10 lors du prochain Tournoi des 6 Nations comme à la Coupe du monde. Derrière eux, c’est la paire de l’Union Bordeaux-Bègles qui est la grande favorite avec Matthieu Jalibert et Maxime Lucu. Au centre, la retraite anticipée de Virimi Vakatawa a ouvert grand la porte à Jonathan Danty, qui aux côtés de Gaël Fickou a réalisé d’excellentes prestations cet automne. Dans le triangle arrière Damian Penaud est indiscutable, tandis que la casaque numéro 15 se disputera entre Melvyn Jaminet et Thomas Ramos.

Des surprises d’ici la Coupe du monde ?

Les postes à prendre sont donc assez rares et les postulants devront la jouer fine. Dany Priso a ainsi su profiter de l’absence de Cyril Baille lors de la tournée de novembre pour se faire une petite place au soleil, tout comme Sipili Falatea. En deuxième-ligne, le montpelliérain Bastien Chalureau pourrait être une surprise, même s’il faudra compter sur le retour en force de Paul Willemse, son coéquipier en club. Le gros joker pourrait être Sekou Macalou, dont la polyvalence semble beaucoup plaire à Galthié et qui pourrait bien prendre la place d’un François Cros, qui a enchainé les blessures ces derniers mois. Derrière les choses sont plus ouvertes, avec des joueurs qui pourraient créer la surprise comme Max Spring, Aymeric Luc ou encore Pierre-Louis Barassi.