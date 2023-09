XV de France : Ils annoncent le pire pour Antoine Dupont

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France retient son souffle pour Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique, le pessimisme prend de l'ampleur. Des médecins se sont effectivement prononcés sur les chances de voir le capitaine des Bleus revenir avec la fin de la Coupe du monde. Et ils sont obligés de reconnaître que les chances sont minces.

Le XV de France a remporté la plus grosse victoire de sa carrière jeudi soir en atomisant la Namibie (96-0). Et pourtant, tout le monde ne parle que d'Antoine Dupont. Il faut dire que le capitaine des Bleus est sorti sur blessure à la 46e minute et souffre d'une « fracture maxillo-zygomatique » comme l'a révélé la FFR par le biais d'un communiqué avant de préciser qu'un « avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l’indisponibilité ». Mais le pessimisme gagnerait du terrain. Selon le Docteur Jean-Baptiste Caruhel, chirurgien maxillo-facial spécialisé en traumatologie et passionné de rugby, il est fort probable qu'Antoine Dupont ne puisse pas revenir.

Un «gros risque» que Dupont ne revienne pas

« On est tous dans le déni, on a tous envie de croire que dans deux semaines il sera de retour. Malheureusement je pense qu’il y a un gros risque que ça ne soit pas possible qu’il soit là pour le reste de la compétition. On croise tous les doigts. On espère tous que la fracture n’est pas si complexe et qu’il n’y a pas de retentissement sur la mobilité de l’œil, que tout aille bien et qu’il récupère et qu’il joue avec cette fracture. Mais il y a quand même un risque présent qu’on perde Antoine Dupont pour le reste de la compétition, ce qui serait assez conséquent pour l’équipe de France », explique-t-il au micro de RMC Sport . Un avis partagé par son confrère le Docteur Alain Ducardonnet.

«On ne peut pas jouer avec ça»