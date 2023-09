Coupe du monde de rugby : «C’est du jamais vu», le XV de France le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France s'apprête à affronter la Namibie ce jeudi soir au Stade Vélodrome, Benjamin Kayser ne manque pas de s'enflammer pour l'équipe de Fabien Galthié. L'ancien talonneur français estime même que «c’est du jamais vu» d'avoir une une telle équipe.

Tombeur des All Blacks (27-13) puis de l'Uruguay (27-12), le XV de France s'apprête à défier la Namibie pour son troisième match à la Coupe du monde. Il s'agira cette fois-ci de convaincre après une prestation mitigée face aux Teros . C'est la raison pour laquelle Fabien Galthié va aligner une équipe type pour cette occasion. Quoi qu'il arrive, Benjamin Kayser, ancien talonneur français aux 37 sélections, se montre plus qu'enthousiaste face à ce XV de France qu'il considère comme « une des meilleurs équipes de France de l’histoire ».

«Ils sont extraordinaires de talents, d’humilité et ont cette capacité à résister à la pression»

« Je suis leur fan numéro 1. Alors oui, il se trouve je suis un ancien international et je connais un peu plus le rugby qu’un mec lambda mais je reste un amoureux de cette équipe de France. Ils sont très bons, il faut les laisser peinards. Ils sont extraordinaires de talents, d’humilité et ont cette capacité à résister à la pression, c’est du jamais vu », assure le consultant de TF1 dans le podcast Le Chant du coq , avant d'en rajouter une couche.

«Une des meilleurs équipes de France de l’histoire»