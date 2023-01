XV de France : Coup dur pour le Tournoi des VI Nations

La rédaction

Décidément, ce début d'année 2023 ne sourit pas au XV de France. Alors que Jonathan Danty, Uini Atonio et Pierre Bourgarit sont déjà forfaits pour le Tournoi des 6 Nations, Peato Mauvaka devrait également renoncer à cette compétition. Le talonneur toulousain souffre d'une fracture au doigt et il ne devrait pas être suffisamment rétabli pour le tournoi.

Il est un des finisseurs clés du système de Fabien Galthié. Peato Mauvaka brille avec le XV de France lorsqu'il entre en jeu et remplace Julien Marchand et a aussi répondu présent lorsqu'il était titularisé. Un homme fort du groupe France donc, qui ne devrait malheureusement pas participer au prochain Tournoi des 6 Nations.

Galthié annonce trois semaines d'absences, Mola dit plus

Ce mardi en conférence de presse, Fabien Galthié s'exprimait sur la blessure de Peato Mauvaka : « Je viens d'apprendre que Peato Mauvaka s'est fracturé un doigt. On parle de trois semaines d'absence », expliquait le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par Quinze Mondial . Ce mercredi, l'entraîneur du Stade Toulousain a complété la sortie du sélectionneur, et n'a pas manqué de lui glisser un tacle : «Fabien Galthié a de la chance, parce qu’il est très certainement plus au fait que moi. J’aurais bien aimé qu’il attende d’avoir l’ensemble des informations, plutôt que de faire sa conférence de presse et de parler des joueurs de club », a d'abord balancé Ugo Mola avant d'ajouter : « Pour ce qui est des trois semaines, malheureusement, il y en aura un petit peu plus ».

Laporte dans la tourmente, Galthié scelle son avenir https://t.co/EqWYuzabhE pic.twitter.com/weSqL05cTs — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Une année 2023 historique ?

Invaincu en 2022, le XV de France s'apprête à entamer une année 2023 charnière. D'abord, les hommes de Fabien Galthié vont tenter de conserver leur titre au Tournoi des 6 Nations, et ce malgré les absences qui s'empilent. Mais surtout, le XV de France pose son regard vers la Coupe du monde organisée dans l'Hexagone du 8 septembre au 28 octobre prochain. Trois fois finaliste (1987, 1999, 2011), le XV de France entend bien décrocher le trophée le plus prestigieux pour la première de son histoire tandis qu'il s'affiche véritablement comme le favori de la compétition.