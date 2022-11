XV de France : Ce si discret Maxime Lucu…

La rédaction

Profitant de la suspension d’Antoine Dupont, Maxime Lucu pourrait être titularisé contre le Japon pour le troisième et dernier test match de la tournée. Portrait d’un garçon qui ne fait pas de bruit et qui répond toujours présent.

Auteur d’une entrée très solide face à l’Afrique du Sud après le carton rouge d’Antoine Dupont, Maxime Lucu a de nouveau réalisé une grosse performance, lui qui excelle dans un rôle de finisseur si important dans le système de jeu de Galthié. Face au Japon ce dimanche, le joueur de Bordeaux-Bègles pourrait bien être aligné dans le XV de départ.

Du Biarritz Olympique à l’Union Bordeaux Bègles

Originaire du Sud-Ouest, Maxime Lucu est né à Saint Jean de Luz. Naturellement dans cette région, c’est vers le rugby qu’il se tourne. Le demi de mêlée fait ses classes au sein du SPUC puis évolue à l’Entente de la Nivelle qui regroupe plusieurs clubs de la région. C’est à cette période qu’il est repéré par le Biarritz Olympique, club qu’il rejoint en 2011 et qu’il quittera en 2018.



Au BO, Maxime Lucu occupe le poste de demi de mêlée et est le buteur de l’équipe. Il signe son premier contrat professionnel en 2015 et s’impose comme un taulier du club basque. Le demi de mêlée devient en 2016-2017 le plus jeune capitaine de l’histoire du club à seulement 23 ans et brille sur les pelouses de PRO D2 au point d’être sélectionné en 2018 avec les Baby Barbarians qui regroupent les meilleurs joueurs français de ce championnat. À la fin de cette même année, il signe à l’Union Bordeaux Bègles pour remplacer l’international Baptiste Serin, parti à Toulon. En Gironde, il s’impose durablement grâce à sa régularité, son leadership et ses qualités de buteur au point d’être considéré depuis le début saison comme le principal taulier de cette équipe.

Un rôle différent en sélection

S’il brille par son leadership en club, Maxime Lucu excelle dans son rôle de finisseur. En tant que doublure du meilleur joueur du monde, certains égos pourraient être titillés, pas celui de Lucu qui est toujours au service du collectif. Ses entrées en bleus sont toujours rassurantes et justes et il est un élément fort du système de Galthié, qui le convoque pour la première fois en 2020. Toutefois, il honore sa première sélection le 14 novembre 2021 lors de la victoire (41-15) face à la Géorgie, chez lui à Bordeaux.



Ce dimanche, Maxime Lucu devrait être titulaire, à moins que le staff français souhaite conserver sa sagesse pour une éventuelle entrée. Le match contre le Japon devrait être plus animé que les précédentes rencontres et Baptiste Couilloud pourrait bien tirer son épingle du jeu. De plus, les deux titularisations de Lucu lors de la tournée d’été 2022 face aux Japonais n’ont pas marqué les esprits…