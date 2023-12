XV de France : Catastrophe pour Ntamack, Dupont intervient

Arnaud De Kanel

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde suite à une rupture du ligament croisé face à l'Ecosse, Romain Ntamack a traversé une période très difficile. Dans ces moments compliqués, l'ouvreur star du XV de France a pu compter sur le soutien de ces fans mais également de ses coéquipiers comme Anthony Jelonch et Antoine Dupont.

Romain Ntamack est passé par toutes les émotions l'été dernier. Auteur de l'essai décisif en finale du Top 14 et comblé de bonheur avant de se lancer dans la préparation de la Coupe du monde à domicile, l'ouvreur est vite redescendu de son petit nuage après sa grave blessure lors de la rencontre face à l'Ecosse. Forfait pour le Mondial, une compétition qui représentait le plus gros challenge de sa carrière, Ntamack a été soutenu pour ne pas sombrer après l'annonce de cette catastrophe. Il a notamment reçu des conseils d'Anthony Jelonch et d'Antoine Dupont, tous deux blessés de la sorte durant leur carrière.

Une star du XV de France prête à imiter Alldritt ? https://t.co/qnoHP9FbEn pic.twitter.com/yZ3otJoktO — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Dupont et Jelonch viennent en aide à Ntamack

« Si j'ai pris des conseils auprès d'Antoine Dupont et Anthony Jelonch, déjà passés par là ? Oui. Surtout d’Anthony, qui était en phase de reprise quand je me suis blessé. Même si je n’ai pas voulu le montrer, j’étais inquiet et ils m’ont rassuré. En principe, avec ce genre de blessures, il n’y a pas de surprise si on respecte tout », a déclaré Romain Ntamack au Parisien la semaine passée. Outre ses deux coéquipiers, Ntamack peut également s'appuyer sur le soutien sans faille de ses proches.

«Se sentir aidé, c’est déterminant dans la gestion d’une blessure»